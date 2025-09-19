21.2 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Oggi 19 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Oggi è venerdì 19 settembre 2025, 262esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 103 giorni. Il sole sorge alle 6,57 e tramonta alle 19,16. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Gennaro, vescovo e martire, patrono di Napoli. È ricordato per il miracolo della liquefazione del suo sangue, che si ripete più volte l’anno.

Tra i fatti storici

• 1356 – Battaglia di Poitiers: l’esercito francese viene sconfitto dagli inglesi durante la Guerra dei cent’anni.

• 1796 – George Washington tiene il suo discorso di addio come presidente degli Stati Uniti.

• • 1943 – Durante la Seconda guerra mondiale le truppe tedesche compiono l’eccidio di Boves, in provincia di Cuneo: vengono uccisi 23 civili e incendiate numerose abitazioni.

• 1985 – In Messico un devastante terremoto colpisce Città del Messico causando migliaia di vittime.

Nati oggi: Jeremy Irons (1948), attore britannico; Jimmy Fallon (1974), conduttore televisivo statunitense; Umberto Boccioni (1882), pittore e scultore italiano, tra i principali esponenti del Futurismo.

