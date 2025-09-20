Oggi 20 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è sabato 20 settembre 2025, 263esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 102 giorni. Il sole sorge alle 6,58 e tramonta alle 19,14. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Sant’Eustachio, noto anche come Placido, un martire romano del I-II secolo, patrono di diversi paesi e guardiacaccia, che si convertì con la sua famiglia durante il regno dell’imperatore Adriano.

Tra i fatti storici

• 1519 – Ferdinando Magellano salpa da Sanlúcar de Barrameda per compiere la prima circumnavigazione del globo.

• 1870 – Le truppe italiane entrano a Roma attraverso la Breccia di Porta Pia, completando l’Unità d’Italia.

• 1946 – A Cannes si inaugura la prima edizione del Festival del Cinema.

• 1973 – Billie Jean King sconfigge Bobby Riggs nella celebre “Battaglia dei sessi”, incontro di tennis che segna una svolta simbolica per l’emancipazione femminile nello sport.

Nati oggi: Sophia Loren (1934), attrice italiana; George R. R. Martin (1948), scrittore statunitense; Asia Argento (1975), attrice e regista italiana; Jon Bernthal (1976), attore statunitense.

Accadde in Toscana

Nel 1870 avvenne la Breccia di Porta Pia della quale anche Firenze fu protagonista indiretta, perché a seguito di ciò il capoluogo toscano perse il ruolo di capitale d’Italia, che passò definitivamente a Roma.