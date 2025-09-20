31.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oggi 20 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è sabato 20 settembre 2025, 263esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 102 giorni. Il sole sorge alle 6,58 e tramonta alle 19,14. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Sant’Eustachio, noto anche come Placido, un martire romano del I-II secolo, patrono di diversi paesi e guardiacaccia, che si convertì con la sua famiglia durante il regno dell’imperatore Adriano. 

Tra i fatti storici
• 1519 – Ferdinando Magellano salpa da Sanlúcar de Barrameda per compiere la prima circumnavigazione del globo.

• 1870 – Le truppe italiane entrano a Roma attraverso la Breccia di Porta Pia, completando l’Unità d’Italia.

• 1946 – A Cannes si inaugura la prima edizione del Festival del Cinema.

• 1973 – Billie Jean King sconfigge Bobby Riggs nella celebre “Battaglia dei sessi”,  incontro di tennis che segna una svolta simbolica per l’emancipazione femminile nello sport.

Nati oggi: Sophia Loren (1934), attrice italiana; George R. R. Martin (1948), scrittore statunitense; Asia Argento (1975), attrice e regista italiana; Jon Bernthal (1976), attore statunitense.

Accadde in Toscana

Nel 1870 avvenne la Breccia di Porta Pia della quale anche Firenze fu protagonista indiretta, perché a seguito di ciò il capoluogo toscano perse il ruolo di capitale d’Italia, che passò definitivamente a Roma.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.3 ° C
32.3 °
29.8 °
38 %
2.6kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
25 °
Mar
23 °
Mer
21 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (15)carabinieri (14)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati