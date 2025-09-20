Oggi 21 settembre: santi del giorni, eventi e curiosità

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è domenica 21 settembre 2025, 264esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 101 giorni. Il sole sorge alle 6,59 e tramonta alle 19,12. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Matteo, apostolo ed evangelista, autore del primo Vangelo.

Tra i fatti storici

• 1792 – In Francia la Convenzione Nazionale proclama la Repubblica, abolendo la monarchia.

• 1937 – J. R. R. Tolkien pubblica “Lo Hobbit”, che diventerà un classico della letteratura fantasy.

• 1981 – Sandra Day O’Connor diventa la prima donna nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

• 1981 – Il Belize ottiene l’indipendenza dal Regno Unito ed entra a far parte del Commonwealth.

Nati oggi: H. G. Wells (1866), scrittore britannico; Leonard Cohen (1934), cantautore canadese; Stephen King (1947), scrittore statunitense; Nicole Richie (1981), attrice e stilista statunitense.

Accadde in Toscana

IL 21 settembre 1557, con la pace di Cateau-Cambrésis, la città di Siena passa definitivamente sotto il controllo di Firenze e diventa parte del Granducato di Toscana.