18.5 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oggi 8 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura

Oggi è lunedì 8 settembre 2025, 251º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 114 giorni.
Il sole sorge alle 6,45 e tramonta alle 19,35. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è la Natività della Beata Vergine Maria, festa molto sentita in tutta la cristianità.

Tra i fatti storici:

  • 1504 – A Firenze viene inaugurato il David di Michelangelo in Piazza della Signoria.
  • 1943 – L’Italia annuncia via radio l’armistizio di Cassibile con gli Alleati, segnando la fine dell’alleanza con la Germania nazista.
  • 2022 – Dopo 70 anni di regno, muore la Regina Elisabetta II d’Inghilterra

Nati oggi

: Richard I Plantageneto (1157), detto “Cuor di Leone”, re d’Inghilterra; Antonín Dvořák (1841), compositore ceco; Bernie Sanders (1941), politico statunitense.

 

Accadde in Toscana: 

Dopo l’armistizio del 1943, in Toscana (come in tutta Italia) iniziano i primi episodi di Resistenza partigiana: a Firenze, Siena e Pisa si formano i primi nuclei organizzati.

Un giorno che unisce arte, storia e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
cielo sereno
18.5 ° C
21.7 °
16.8 °
79 %
0.5kmh
0 %
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati