Oggi 8 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Oggi è lunedì 8 settembre 2025, 251º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 114 giorni.

Il sole sorge alle 6,45 e tramonta alle 19,35. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è la Natività della Beata Vergine Maria, festa molto sentita in tutta la cristianità.

Tra i fatti storici:

1504 – A Firenze viene inaugurato il David di Michelangelo in Piazza della Signoria.

1943 – L’Italia annuncia via radio l’armistizio di Cassibile con gli Alleati, segnando la fine dell’alleanza con la Germania nazista.

2022 – Dopo 70 anni di regno, muore la Regina Elisabetta II d’Inghilterra

Nati oggi

: Richard I Plantageneto (1157), detto “Cuor di Leone”, re d’Inghilterra; Antonín Dvořák (1841), compositore ceco; Bernie Sanders (1941), politico statunitense.

Accadde in Toscana:

Dopo l’armistizio del 1943, in Toscana (come in tutta Italia) iniziano i primi episodi di Resistenza partigiana: a Firenze, Siena e Pisa si formano i primi nuclei organizzati.

Un giorno che unisce arte, storia e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile.