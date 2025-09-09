Oggi 9 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

|
Oggi è martedì 9 settembre 2025, 252esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 113 giorni.
Il sole sorge alle 6,46 e tramonta alle 19,33. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo degli schiavi in Colombia. Si ricordano anche San Ciarano di Clonmacnoise, abate e Beato Frédéric Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo de’ Paoli.
Tra i fatti storici
- 1087 – Muore a Rouen Guglielmo il Conquistatore, primo re normanno d’Inghilterra.
- 1948 – La Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) viene ufficialmente proclamata.
- 1976 – Mao Zedong muore a Pechino, lasciando la Cina davanti a una nuova fase storica.
Nati oggi
: Lev Tolstoj (1828), scrittore russo autore di Guerra e pace; Hugh Grant (1960), attore britannico; Cesare Pavese (1908) celebre scrittore italiano.
Accadde in Toscana
Durante il processo di liberazione di Firenze del 1944, il 9 settembre vi fu un primo, pesante bombardamento contro le postazioni fortificate della Futa.
Un giorno che intreccia spiritualità, letteratura e grandi cambiamenti politici mondiali.