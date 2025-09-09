19.4 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oggi 9 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è martedì 9 settembre 2025, 252esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 113 giorni.

Il sole sorge alle 6,46 e tramonta alle 19,33. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo degli schiavi in Colombia. Si ricordano anche San Ciarano di Clonmacnoise, abate e Beato Frédéric Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo de’ Paoli.

Tra i fatti storici

  • 1087 – Muore a Rouen Guglielmo il Conquistatore, primo re normanno d’Inghilterra.
  • 1948 – La Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) viene ufficialmente proclamata.
  • 1976 – Mao Zedong muore a Pechino, lasciando la Cina davanti a una nuova fase storica.

Nati oggi

: Lev Tolstoj (1828), scrittore russo autore di Guerra e pace; Hugh Grant (1960), attore britannico; Cesare Pavese (1908) celebre scrittore italiano.

Accadde in Toscana

Durante il processo di liberazione di Firenze del 1944, il 9 settembre vi fu un primo, pesante bombardamento contro le postazioni fortificate della Futa.

Un giorno che intreccia spiritualità, letteratura e grandi cambiamenti politici mondiali.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
nubi sparse
19.4 ° C
20 °
17.6 °
83 %
0.5kmh
40 %
Mar
24 °
Mer
21 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati