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Robot umanoidi in passerella, a Seoul la moda incontra l’intelligenza artificiale

Al Galaxy Robot Park lo show Mach33 unisce moda, danza e tecnologia per raccontare la coesistenza tra persone e macchine

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REDAZIONE
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Crediti: Immagine di freepik
1 ' di lettura

Robot umanoidi in passerella accanto alle modelle, tra abiti firmati, coreografie sincronizzate e performance tecnologiche. È accaduto a Seoul, in Corea del Sud, dove il 28 maggio 2026 il Galaxy Robot Park ha ospitato Mach33: Physical AI Fashion Show, una sfilata pensata per portare sul palco la convivenza tra esseri umani e robotica.

L’evento è stato organizzato da Galaxy Corporation, società sudcoreana che lavora tra intrattenimento e tecnologia e che ha aperto nella capitale coreana uno spazio dedicato alle esperienze con robot umanoidi, spettacoli e attrazioni legate all’intelligenza artificiale fisica. Il parco si trova nel distretto di Gangdong e punta a diventare un laboratorio permanente per nuove forme di spettacolo tecnologico.

Durante la sfilata, robot e modelle hanno camminato insieme sul palco, indossando capi pensati per una passerella condivisa. Lo show non si è limitato alla moda: la scena si è trasformata in una performance con danza, movimenti coordinati e dimostrazioni fisiche, comprese esibizioni di boxe tra umanoidi davanti al pubblico.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è raccontare un futuro in cui le macchine intelligenti non siano solo strumenti, ma possano entrare anche nei linguaggi dell’intrattenimento, dello stile e della cultura pop. Galaxy Corporation aveva già annunciato che lo show avrebbe coinvolto modelli umani e robotici per rappresentare valori come gioia, sogni e famiglia.

Il progetto si inserisce in una fase di forte attenzione della Corea del Sud verso robotica, intelligenza artificiale e spettacolo dal vivo. Il Galaxy Robot Park propone già concerti robotici, attrazioni interattive e performance con umanoidi, con l’idea di ospitare oltre 1.000 spettacoli l’anno prima dell’apertura ufficiale prevista nell’agosto 2026.

“Galaxy Corporation sogna un mondo in cui robot e umani coesistano e vivano in simbiosi”, ha dichiarato il ceo Choi Yong-ho, immaginando un futuro in cui gli esseri umani possano ispirarsi alla moda dei robot e i robot, a loro volta, indossare stili nati per le persone.

© Riproduzione riservata

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