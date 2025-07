Addio a René Kirby, grande attore e simbolo di resilienza

Getting your Trinity Audio player ready...

È morto all’età di 70 anni René Kirby, attore diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Walt nel film Amore a prima svista dei fratelli Farrelly. A dare la notizia è stato il fratello Jon, spiegando che Kirby è deceduto presso il Vermont Medical Center dopo un lungo ricovero per gravi problemi di salute.

Nato con spina bifida, una condizione congenita che lo aveva reso incapace di camminare, Kirby non si era mai definito disabile: “Camminare sulle mani è sempre stato naturale per me”, aveva dichiarato. Per anni aveva lavorato come tecnico alla IBM, coltivando parallelamente le sue passioni per lo sci e il nuoto.

Fu Peter Farrelly a scoprirlo per caso nel 1999 durante le riprese di Io, me e Irene. Affascinato dalla sua energia e dalla sua ironia, lo volle nel film successivo, accanto a Jack Black e Gwyneth Paltrow. Dopo quell’esperienza, Kirby recitò anche in Stuck on You e nella serie Carnivàle.

Un personaggio fuori dagli schemi, che ha saputo trasformare la sua unicità in forza espressiva. Con il suo spirito libero e autoironico, ha lasciato un segno nel cinema e in chi lo ha conosciuto.