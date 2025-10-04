Anche Calci ricorda Vera Vigevani Jarach, simbolo delle ‘Madres de Plaza de Mayo’

Getting your Trinity Audio player ready...

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Vera Vigevani Jarach, partigiana della memoria e testimone instancabile di coraggio, resistenza e pace.

Costretta a rifugiarsi in Argentina a causa delle leggi razziali, Vigevani trovò nel movimento delle Madres de Plaza de Mayo la sua nuova battaglia di vita, dopo la tragica perdita della figlia, vittima delle sparizioni forzate e della brutale repressione della dittatura militare argentina.

Nel 2018 Vera fu ospite a Calci su invito dell’Anpi, accolta con grande calore al teatro Valgraziosa, gremito di studenti e cittadinanza. Fu una giornata intensa, carica di emozione, che lasciò un segno profondo nella comunità, soprattutto tra i giovani, verso i quali Vigevani mostrò sempre una particolare attenzione e passione.

In quell’occasione, la testimone volle esprimere anche vicinanza al territorio, colpito dal devastante incendio del Monte Pisano, contribuendo alla campagna Fai I Luoghi del Cuore a sostegno della rinascita della montagna.

Le istituzioni di Calci la ricordano con gratitudine e rispetto: “A Vera rivolgiamo un saluto commosso e un forte senso di gratitudine per aver portato ovunque e a lungo la sua testimonianza di coraggio e di pace”.