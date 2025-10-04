19.4 C
Anche Calci ricorda Vera Vigevani Jarach, simbolo delle 'Madres de Plaza de Mayo'

Nel 2018 fu ospite del paese su invito dell'Anpi e contribuì alla campagna Fai 'I Luoghi del Cuore' a sostegno della rinascita della montagna

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Anche Calci ricorda Vera Vigevani Jarach, simbolo delle 'Madres de Plaza de Mayo'
Anche Calci ricorda Vera Vigevani Jarach, simbolo delle 'Madres de Plaza de Mayo'
CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Vera Vigevani Jarach, partigiana della memoria e testimone instancabile di coraggio, resistenza e pace.

Costretta a rifugiarsi in Argentina a causa delle leggi razziali, Vigevani trovò nel movimento delle Madres de Plaza de Mayo la sua nuova battaglia di vita, dopo la tragica perdita della figlia, vittima delle sparizioni forzate e della brutale repressione della dittatura militare argentina.

Nel 2018 Vera fu ospite a Calci su invito dell’Anpi, accolta con grande calore al teatro Valgraziosa, gremito di studenti e cittadinanza. Fu una giornata intensa, carica di emozione, che lasciò un segno profondo nella comunità, soprattutto tra i giovani, verso i quali Vigevani mostrò sempre una particolare attenzione e passione.

In quell’occasione, la testimone volle esprimere anche vicinanza al territorio, colpito dal devastante incendio del Monte Pisano, contribuendo alla campagna Fai I Luoghi del Cuore a sostegno della rinascita della montagna.

Le istituzioni di Calci la ricordano con gratitudine e rispetto: “A Vera rivolgiamo un saluto commosso e un forte senso di gratitudine per aver portato ovunque e a lungo la sua testimonianza di coraggio e di pace”.

