Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Deve stare lontano dalla ex ma viola ripetutamente il provvedimento: va in carcere

I carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni in esecuzione dell'ordine del tribunale di Pisa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri a Palaia (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

PALAIA – Nel pomeriggio dello scorso martedì (17 febbraio) i carabinieri della stazione di Palaia hanno arrestato un uomo di 59 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pisa – Sezione Gip/Gup.

Il provvedimento scaturisce dal costante monitoraggio effettuato dai militari dell’Arma nei confronti dell’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’ausilio del braccialetto elettronico.

Tale misura era stata applicata a seguito di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minaccia aggravata commessi ai danni dell’ex convivente. Nonostante le restrizioni imposte, l’uomo ha violato in più occasioni gli obblighi prescritti.

Le puntuali segnalazioni dei carabinieri all’autorità giudiziaria hanno permesso l’emissione del nuovo e più restrittivo provvedimento, che dispone la custodia in carcere in sostituzione della precedente misura, ritenuta non più idonea a garantire la sicurezza della vittima.

Proprio a tutela della donna, già dallo scorso novembre era stato attivato un servizio di vigilanza generica radiocollegata al domicilio protetto dove è attualmente ospitata.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

