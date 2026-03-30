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Sorprese in corsia al Lotti: Spiderman e la Round Table 73 regalano sorrisi ai piccoli pazienti

Un supereroe tra i corridoi del presidio ospedaliero: stupore e meraviglia per i bambini ricoverati che hanno ricevuto doni e uova di Pasqua

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Lotti pontedera
Foto di: Azienda USL Toscana nord ovest
1 ' di lettura

PONTEDERA – Un inaspettato eroe mascherato ha varcato le porte dell’ospedale cittadino per allietare la degenza dei pazienti più piccoli in vista delle festività. È l’iniziativa a forte vocazione solidale promossa dalla Round Table 73, che nei giorni scorsi ha organizzato una visita speciale all’interno del presidio sanitario Lotti di Pontedera.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di donare un momento di spensieratezza ai bambini attualmente in cura e ai loro genitori, alleviando il peso e le preoccupazioni del ricovero. Il gruppo ha percorso i corridoi del reparto di pediatria e del pronto soccorso pediatrico accompagnato da un ospite d’eccezione che ha catalizzato l’attenzione: Spiderman. L’amatissimo personaggio ha suscitato lo stupore e la felicità dei giovanissimi degenti, distribuendo loro vari regali e le tradizionali uova di Pasqua.

A comporre la rappresentanza dell’associazione scesa in campo per questa giornata di beneficenza c’erano il past president Luca Garetto, il socio Gianni Ciampalini, l’ex componente Rico Petri e l’aspirante socio Antonio Leone.

L’evento ha registrato il caloroso ringraziamento da parte dei vertici e degli operatori del polo ospedaliero pontederese. Ad accogliere la delegazione e a manifestare la profonda riconoscenza per la vicinanza dimostrata ai piccoli malati sono intervenuti il direttore sanitario della struttura, Luca Nardi, affiancato dal dirigente infermieristico Davide Traballoni e dalla dottoressa Simona Vallini. Insieme a loro, a fare gli onori di casa, erano presenti anche la coordinatrice infermieristica del reparto pediatrico, Monica Guarguagli, e l’intero staff medico-sanitario in servizio.

© Riproduzione riservata

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