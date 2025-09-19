30.3 C
La notte dell’equivoco: Jacopo muore, ma tutti pensavano fosse Leonardo

Nella confusione dei soccorsi e per la forte somiglianza, a Pisa viene scambiata la vittima dell’incidente. La verità emerge dopo lunghe ore di attesa

PISA – All’inizio era sembrato chiaro: Leonardo era la vittima, mentre Jacopo stava lottando tra la vita e la morte. La notizia corre veloce, tanto che un professore pubblica un messaggio di cordoglio.

Ma in realtà le cose stavano diversamente. Nella concitazione dei soccorsi, complice la forte somiglianza tra i due ragazzi e la gravità dei traumi, all’ospedale di Pisa avviene un errore nel riconoscimento. A confermarlo è stata l’Azienda ospedaliero-universitaria.

Per tutta la notte tra mercoledì e giovedì, e ancora nella mattina successiva, familiari e amici vegliano al fianco di quello che credono sia Jacopo. Pensano che Leonardo non ce l’abbia fatta.

Poi, con il passare delle ore, qualcosa non torna. I dubbi crescono, fino a quando, nel primo pomeriggio di giovedì 18 settembre, arriva la conferma dagli esami: il ragazzo deceduto è Jacopo, già trasferito a medicina legale, mentre chi lotta in rianimazione è Leonardo.

