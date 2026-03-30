Virus sinciziale, il pericolo maggiore è in culla: rischio di ricovero al 12,5% per i neonati

PISA – Il virus respiratorio sinciziale (RSV) rappresenta una tappa quasi inevitabile nei primi due anni di vita di un bambino, ma le conseguenze più severe colpiscono chi è appena venuto al mondo. L’età anagrafica si conferma infatti l’elemento determinante per misurare la gravità dell’infezione: al momento della nascita, il rischio di finire in ospedale tocca il 12,5%, per poi assottigliarsi man mano che il piccolo cresce.

A tracciare i contorni di questa minaccia per la salute infantile è un’ampia indagine italiana coordinata dall’Università di Pisa, i cui risultati hanno trovato spazio sulle pagine della rivista scientifica The Lancet Regional Health – Europe.

La fotografia del contagio

Il team di studiosi ha esaminato i casi di 1.410 bambini colpiti da infezioni respiratorie acute. Un bacino di dati raccolto in modo capillare grazie alla rete dei pediatri di famiglia distribuiti in cinque regioni chiave: Toscana, Lazio, Lombardia, Liguria e Puglia. Il monitoraggio ha abbracciato quattro stagioni invernali nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024, escludendo l’annata 2020-2021 segnata dalle restrizioni pandemiche.

I riscontri clinici sono eloquenti: l’RSV è il diretto responsabile di circa il 40% delle infezioni analizzate. Si tratta di una patologia che lascia il segno a lungo sul fisico dei pazienti, richiedendo in media più di due settimane per la guarigione. I numeri parlano chiaro: al quattordicesimo giorno dall’esordio della malattia, il 41% dei bambini mostrava ancora i segni del virus, uno strascico sintomatico che perdurava nel 15% dei casi anche a trenta giorni di distanza. Per il 4,4% dei piccoli risultati positivi si è reso necessario l’accesso in reparto, con un ricovero ospedaliero mediano della durata di cinque giorni.

L’inganno della febbre e i sistemi di sorveglianza

La ricerca mette in luce anche una criticità legata al tracciamento della malattia. La presenza di febbre, seppur comune, non aiuta a distinguere l’RSV dagli altri virus respiratori in circolazione. Questo fattore nasconde un’insidia a livello epidemiologico: se i sistemi di sorveglianza sanitaria continuano a basarsi sulla presenza obbligatoria del rialzo termico per catalogare i casi, si rischia di non intercettare una fetta importante di contagi, sminuendo di fatto il peso reale della patologia sulla popolazione infantile.

Un punto di partenza per valutare i nuovi farmaci

A guidare la ricerca è stata la professoressa Caterina Rizzo. La docente dell’Ateneo pisano ha sottolineato l’importanza temporale dello studio, condotto prima che in Italia prendesse il via la campagna 2024-2025 basata sulla somministrazione dei nuovi anticorpi monoclonali ai neonati e sui vaccini per le donne incinte. Avere a disposizione un quadro clinico così dettagliato sull’era “pre-prevenzione” permetterà alla comunità scientifica di misurare con precisione l’efficacia e l’impatto, sia medico che economico, di questi nuovi strumenti di profilassi.

Il lavoro, inserito all’interno della cornice europea del progetto RSVComNet, ha visto la collaborazione di ospedali e università di Roma, Milano, Bari, Genova e Pisa. Sebbene i fondi siano stati garantiti da AstraZeneca e Sanofi, gli autori dello studio hanno gestito l’intera architettura della ricerca — dalla raccolta dei dati fino alla loro interpretazione e pubblicazione — in totale indipendenza.