Si smarriscono sui Monti Pisani: cinque donne tratte in salvo dai vigili del fuoco

CALCI – Pomeriggio di apprensione ma fortunatamente a lieto fine sui Monti Pisani, dove una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire per trarre in salvo un gruppo di escursioniste in difficoltà. L’allarme è scattato intorno alle 15,15 nel territorio comunale di Calci, precisamente nell’area sovrastante l’abitato di Montemagno.

Cinque donne, impegnate in una camminata lungo i sentieri della zona, hanno improvvisamente smarrito la traccia principale nel tentativo di scendere a valle. Trovatesi in un punto impervio e non riuscendo a ritrovare il cammino corretto, le escursioniste hanno mantenuto la calma e hanno allertato la sala operativa del 115. Fondamentale per la riuscita delle operazioni è stata la capacità del gruppo di fornire le coordinate esatte della propria posizione tramite smartphone, permettendo ai soccorritori di localizzarle con estrema precisione.

Raggiunte in breve tempo dal personale dei vigili del fuoco, le cinque donne sono state rifocillate e riaccompagnate in una zona sicura. Nonostante il grande spavento per l’imprevisto, nessuna di loro ha riportato ferite o conseguenze fisiche, rendendo non necessario l’intervento del personale sanitario. L’episodio si è concluso con il rientro alla base della squadra operativa, confermando ancora una volta l’importanza della tecnologia e della prontezza di chiamata in caso di emergenza in zone montane.