Viaggia contromano in Fipili, 80enne fermato e salvato dalla Polstrada

PISA – Personale della polizia stradale di Pisa ha portato a termine un delicato intervento di messa in sicurezza della circolazione lungo la strada di grande comunicazione FiPiLi, scongiurando potenziali conseguenze tragiche.

L’allarme è scattato quando il Centro operativo polizia stradale di Firenze (Cops) ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un’autovettura che procedeva contromano sulla carreggiata in direzione mare, ma marciando verso Firenze, all’altezza dello svincolo Pisa Aeroporto. Il conducente, una persona di circa 80 anni in evidente stato confusionale, stava mettendo a repentaglio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

Una pattuglia della polizia stradale, già in servizio di vigilanza sulla tratta, ha immediatamente intercettato il veicolo nei pressi dello svincolo Pisa Nord-Est. Non potendo bloccare il mezzo in quel frangente a causa della velocità e della posizione, gli operatori hanno attuato una manovra d’emergenza: hanno imboccato la superstrada verso Firenze fino allo svincolo di Navacchio per poi rientrare nella carreggiata interessata (direzione mare), posizionandosi in anticipo rispetto al veicolo contromano.

Applicando le procedure operative per la gestione delle criticità (Safety Car), gli agenti hanno rallentato progressivamente il flusso veicolare fino al completo arresto, creando così una barriera di sicurezza e inibendo il sorpasso fino a porre fine alla marcia dell’ottantenne nei pressi di Cascina.

Il conducente, trovato in stato di choc ma illeso, è stato tranquillizzato e messo in sicurezza. Nei suoi confronti si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida e alle sanzioni previste dal codice della strada.

La viabilità è stata ripristinata in breve tempo senza ulteriori disagi.