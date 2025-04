‘Razza Umana’, la mostra di Oliviero Toscani a Palazzo Blu

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dal 17 aprile al 29 giugno arriva a Palazzo Blu la mostra Razza Umana composta da più di 500 opere del fotografo Oliviero Toscani, il quale ci ha lasciato qualche mese fa.

Oliviero Toscani è stato un fotografo e pubblicitario italiano famoso per le sue campagne provocatorie. Ha lavorato a lungo per Benetton, creando immagini che fanno riflettere su temi sociali. Il suo stile diretto e anticonformista lo ha reso un’icona della comunicazione visiva.

La mostra comprende scatti raccolti dal fotografo durante i suoi ultimi anni di vita, e comprende ritratti sia di volti locali che di volti dal mondo, uniti per raccontare uno studio socio-politico, culturale e antropologico: in altre parole è un racconto di umanità.

Pisa non è una scelta casuale per questa mostra: la città toscana è legata profondamente al progetto fin dalle sue origini. Tra il 2007 e il 2008, proprio mentre prendeva vita la sede espositiva di Palazzo Blu, Oliviero Toscani realizzava uno dei suoi celebri set fotografici all’interno dello stesso palazzo. In quell’occasione, decine di persone si offrirono spontaneamente al suo obiettivo, dando vita a ritratti che oggi fanno parte integrante del percorso espositivo. Quei volti pisani si affiancano ora a quelli catturati in altre parti del mondo, fondendosi in una galleria umana dal forte impatto visivo ed emotivo.

Orari e prezzi della mostra Razza Umana

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro, dai 6 ai 17 anni 5 euro, ridotto universitari 6 euro.

Per il tariffario completo e maggiori informazioni si può consultare il sito ufficiale.