Acque Spa, quasi pronta la nuova condotta idraulica lunga 1,2 chilometri a Gello

PISA – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’avvio dei lavori per il rinnovamento della rete idrica di Gello. Uomini e mezzi entreranno in azione già mercoledì mattina (25 marzo) lungo via Dini dove sarà sostituita completamente la condotta idraulica per una lunghezza di 1300 metri. L’intervento, un investimento di circa 900mila euro realizzato da Acque, permetterà di ridurre le perdite, migliorare la continuità dell’erogazione e garantire una distribuzione dell’acqua più efficiente e sicura, con benefici tangibili anche in termini di tutela della risorsa idrica.

“Si tratta di un’opera strategica – ha detto il presidente di Acque, Simone Milllozzi – che si inserisce nel più ampio programma di ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie che stiamo portando avanti per rendere le reti più resilienti e adeguate alle esigenze attuali e future del territorio”.

“Con quest’intervento, a lavori finiti, finalmente i residenti di Gello potranno beneficiare di una rete idrica moderna e al passo con i tempi – ha aggiunto il sindaco Matteo Cecchelli – Siamo grati al gestore idrico per aver accolto, appena possibile, le nostre sollecitazioni”.

Per consentirne lo svolgimento dei lavori del primo lotto, da mercoledì 25 marzo sarà necessario il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato nel tratto di via Dini compreso fra via Ruffini e il Fosso del Gatano, oltre al divieto di sosta su entrambe i lati sempre nel tratto interessato dal cantiere. Nel parcheggio di via Dova, invece, sarà realizzata un’area provvisoria per lo stoccaggio dei materiali di circa 200 metri quadrati.