PISA – Nuovo fabbricato Erp a Pisa, sindaco: “Sostituirà due vecchi edifici”

Nuovo fabbricato Erp a Pisa, partiti i lavori per la costruzione del nuovo edificio di edilizia residenziale pubblica di via Frascani a Cisanello, in zona Isola Verde. Il sindaco di Pisa Michele Conti ha effettuato un sopralluogo a cantiere appena avviato e seguito dall’azienda Apes, per assistere ai primi lavori di scavo e rilievo che permetteranno di gettare le fondamenta del nuovo fabbricato.

Il nuovo edificio ERP ospiterà 12 alloggi popolari e viene costruito, con recupero delle volumetrie, illustra il Comune di Pisa, al posto di due fabbricati ERP di Cisanello che saranno demoliti.

“Dopo il grande intervento di riqualificazione del patrimonio delle case popolari in corso tra via Rindi e via Piave a Porta a Lucca per un totale di 113 appartamenti – spiega il sindaco Michele Conti – adesso anche il progetto Pinqua di Cisanello sulla qualità dell’abitare diventa realtà. In questi giorni assistiamo alla partenza della prima fase dei lavori che porterà alla costruzione di un nuovo fabbricato di Edilizia residenziale pubblica. Una nuova costruzione che andrà a sostituire due vecchi edifici popolari ormai in condizioni critiche, e che verrà portata avanti da Apes di pari passo con interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria che riguarderanno in tutto 108 alloggi nel quartiere Cisanello, per un investimento di quasi 6,7 milioni di euro finanziati con fondi PNRR. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione edilizia ed urbana previsto dal Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare che riguarda una parte del quartiere di Cisanello: un progetto di rigenerazione urbana dal valore complessivo di 16,6 milioni di risorse PNRR, che comprende, oltre a interventi sul patrimonio ERP, opere di urbanizzazione primaria, realizzazione di parchi a verde e recupero di immobili pubblici a fini sociali. Interventi che sono tutti in corso e saranno terminati per la fine del 2026″.

Il nuovo fabbricato di via Frascani ospiterà 12 alloggi ERP di taglio dimensionale grande, composti da soggiorno con angolo cottura, tre camere (5 posti letto) e due bagni per una superfice complessiva pari a 88 metri quadrati; ogni appartamento sarà dotato di terrazza pertinenziale adiacente al soggiorno e di cantina pertinenziale al piano terra. Al piano terra, inoltre, sono previste zone ad uso collettivo quali locale comune ad uso di sgombero, locale comune ad uso lavanderia e locale comune ad uso stenditoio. L’edificio sarà realizzato secondo i nuovi standard di integrazione tecnologica ed efficientamento energetico. La fine lavori prevista è per marzo 2026.

Per la parte che riguarda gli interventi del Pinqua sul patrimonio ERP gestiti da Apes, a Cisanello sono in corso opere per un valore totale di 6.672.000 euro che riguardano complessivamente 108 alloggi ERP. Tra queste la principale è la demolizione di 2 fabbricati ERP in via di Padule n. 2/4 (composto da 12 alloggi) e via di Nudo 60 (composto da 2 alloggi) che saranno sostituiti, con recupero delle volumetrie, dal nuovo fabbricato in costruzione via Frascani; l’intervento di efficientamento energetico di 80 alloggi (sostituzione infissi, caldaie, cronotermostati ed installazione di valvole termostatiche) situati tra Via Toscana 3, Via Di Nudo 54 A e BC e Via di Padule 18/20/2; la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di 8 alloggi situati tra Via Toscana 3, Via Di Nudo 54 A e BC e Via di Padule 18/20/2; la manutenzione straordinaria di un fabbricato posto in via Toscana 4, composto da 8 alloggi.

Il Piano Innovativo per la Qualità dell’Abiatare che riguarda il quartiere di Cisanello e si chiama “Pisa This” (Tollerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability), è stato finanziato con fondi PNRR per un totale di 16,6 milioni di euro, e prevede diversi interventi di rigenerazione urbana, tra cui opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come realizzazione di piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, fognature, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Frascani, Pungilupo e di Padule (lavori in corso), la creazione del grande Parco Urbano di via Pungilupo (lavori avviati), il recupero del fabbricato di via Garibaldi a fini sociali (lavori iniziati) gli interventi sui 108 alloggi popolari del patrimonio ERP (lavori partiti) e la costruzione del nuovo fabbricato ERP (cantiere avviato).