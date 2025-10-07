Pisa al centro del turismo nazionale: doppio appuntamento tra Rimini e Lucca

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Doppio palcoscenico nazionale per la promozione turistica di Pisa.

L’amministrazione comunale sarà infatti presente dall’8 al 10 ottobre alla Ttg Travel Experience di Rimini, il più importante evento italiano dedicato al turismo, e in contemporanea l’8 e 9 ottobre a Lucca, per Lubec 2025, la due giorni dedicata ai beni culturali e all’innovazione nel settore.

Alla Fiera di Rimini, il Comune parteciperà con un panel dedicato alla Comunità d’Ambito Terre di Pisa, recentemente rinnovata con la sottoscrizione della nuova convenzione da parte di tutti i 26 Comuni aderenti. Pisa è stata riconfermata capofila all’unanimità, a conferma del suo ruolo centrale nella promozione territoriale.

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 16, l’assessore al turismo interverrà per presentare le nuove strategie di valorizzazione della destinazione, con un focus sulla città di Pisa e sui territori circostanti.

L’obiettivo è promuovere un’offerta integrata che unisca arte, cultura e natura: dal centro storico ai borghi medievali, dalle spiagge della costa alle terme, passando per il Parco di San Rossore e le colline pisane.

Un mosaico di esperienze che include trekking, escursioni naturalistiche ed eccellenze enogastronomiche, per raccontare una Toscana autentica e sostenibile.

Contemporaneamente, il Real Collegio di Lucca ospiterà la XXI edizione di Lubec, dove Pisa sarà protagonista nel panel Oltre i luoghi comuni. Nuovi itinerari e community based tourism per (ri)scoprire la bellezza diffusa, in programma giovedì 9 ottobre dalle 14,30 alle 17.

L’incontro offrirà una riflessione sul ruolo degli itinerari come strumenti di rigenerazione sociale e culturale, capaci di contrastare l’overtourism e di valorizzare territori meno noti, restituendo voce e identità alle comunità locali.

Il Comune di Pisa presenterà i nuovi percorsi urbani in fase di progettazione, nati per promuovere una bellezza diffusa e una fruizione sostenibile della città. Il confronto si allargherà anche a progetti regionali e transfrontalieri, come Smart Communitas, che sperimentano modelli innovativi di collaborazione tra territori.

Durante la rassegna, l’assessore al turismo parteciperà alla tavola rotonda Turismo sostenibile vs overtourism. Riflessioni per una nuova governance, mentre il dirigente della direzione turismo, cultura e tradizioni storiche interverrà nel panel dedicato alle Buone pratiche e strumenti per costruire ponti tra territori, accoglienza e identità.