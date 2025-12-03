Unipi lancia Aisafety: l’AI che ferma le macchine in caso di pericolo

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La tecnologia scende in campo per salvare vite umane. L’Università di Pisa ha svelato oggi, 3 dicembre, una nuova frontiera per la sicurezza industriale. Si chiama Aisafety. È un sistema avanzato di supervisione che unisce sensori, telecamere e intelligenza Aatificiale per proteggere gli operai.

La presentazione è avvenuta al Polo Tecnologico di Navacchio. Qui, i ricercatori hanno dato una dimostrazione pratica su un piccolo impianto composto da un tornio e un robot.

Il cuore del progetto è un mix di tecnologie. Un sistema a radiofrequenza traccia la posizione di persone e oggetti. La visione artificiale ‘osserva’ costantemente l’area di lavoro. Infine, un modulo di intelligenza artificiale elabora tutto in tempo reale. Il sistema è capace di identificare situazioni critiche. Riconosce potenziali rischi derivanti da errori di distrazione o da manomissioni volontarie delle protezioni.

Cosa succede se c’è un pericolo? La risposta è istantanea. “Il modulo Ai attiva i comandi di arresto”, spiega Roberto Gabbrielli, coordinatore del progetto. La macchina viene messa subito in sicurezza. Non solo: il lavoratore riceve una notifica di allerta sullo smartphone, che lo invita a fermarsi.

Il punto di forza di Aisafety è la sua versatilità. Non serve comprare macchinari nuovi. “Si può integrare anche su macchinari già esistenti“, sottolinea Paolo Nepa, docente di Ingegneria. Una caratteristica fondamentale per ridurre gli infortuni in un tessuto industriale variegato come quello italiano.

Il progetto è frutto di un lavoro di squadra. Cofinanziato da Inail (bandi Bric), vede la collaborazione dell’Ateneo pisano con l’Università di Perugia e il Cnr. Un passo avanti concreto per un’industria 4.0 più sicura.