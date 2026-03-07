17.7 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Caso Guainai a San Giuliano, Paladini (Forza Italia): “Servono spiegazioni chiare ai cittadini”

L'assessora del Comune di Cascina e successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme e messa in aspettativa

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Lorenzo Palladini, responsabile provincia di Forza Italia Pisa (foto FB)
1 ' di lettura

SAN GIULIANO TERME –  Il caso che riguarda Giulia Guainai, assessora del Comune di Cascina e successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme tramite una graduatoria della Provincia di Pisa con immediato collocamento in aspettativa, continua ad alimentare il dibattito politico locale.

A intervenire con toni critici è Lorenzo Paladini, responsabile provinciale di Pisa di Forza Italia, che chiede spiegazioni pubbliche e maggiore trasparenza sulle scelte amministrative che hanno portato a questa situazione.

“La vicenda di Giulia Guainai merita chiarimenti seri – afferma Paladini –. Nessuno mette in discussione la correttezza formale delle procedure, ma quando si parla di graduatorie pubbliche, assunzioni e risorse dei cittadini non basta dire che è tutto regolare“.

Secondo Palladini, proprio perché si tratta di procedure pubbliche e di decisioni che coinvolgono amministrazioni e fondi pubblici, è necessario che le scelte siano spiegate in modo chiaro e comprensibile.

“I cittadini – prosegue – hanno il diritto di capire come vengono utilizzate le graduatorie e quali siano le scelte delle amministrazioni. Quando una persona viene assunta e immediatamente collocata in aspettativa, è inevitabile che si pongano domande“.

Per il responsabile provinciale di Forza Italia la questione non è soltanto tecnica o burocratica, ma riguarda il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Per questo invita le amministrazioni coinvolte a fare piena chiarezza.

© Riproduzione riservata

