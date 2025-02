Postribolo a Ponsacco, il sindaco si dissocia: “Valutiamo provvedimenti”

Getting your Trinity Audio player ready...

PONSACCO – Gabriele Gasperini, sindaco di Ponsacco, provincia di Pisa, prende le distanze dalla proposta istituzionale di un bordello per rivitalizzare il centro di Ponsacco. Proposta lanciata in Consiglio Comunale da Massimo Baldacci, eletto in maggioranza, centrodestra, con una lista a sostegno del sindaco Gasperini, Lega Salvini, eletto alle amministrative 2024.

Una proposta che ha lanciato Ponsacco alla ribalta nazionale. Baldacci in Consiglio Comunale: “Di putt… ce ne sono tante dappertutto. Tenerle per la strada non credo che sia civiltà. Se c’è la possibilità di dare cibo, spazio, opportunità ben venga qualsiasi tipo di attività se serve a ridar vita al corso”.

Sindaco Gasperini: “Il sindaco, la giunta e l’amministrazione prendono le distanze da parole e contenuti espressi dal consigliere comunale Massimo Baldacci. Le sue parole non rappresentano il pensiero della maggioranza. Le sue parole, già in precedenza, ci hanno costretti a estrometterlo dalla lista civica Ponsacco Si.cura. Nei prossimi giorni valuteremo i provvedimenti da prendere”.

Pd Ponsacco rispetto alla proposta di Baldacci: “Parole allucinanti che offendono la dignità delle donne, un’altra dimostrazione della bassezza della classe dirigente che amministra Ponsacco. La destra ponsacchina non perde occasione per ledere l’immagine della comunità di Ponsacco”.