Regionali Toscana 2025, bufera Pd Pontedera: assessora Luca non in lista, dem si autosospendono. Blitz di Giani

PONTEDERA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, bufera nel Pd di Pontedera, provincia di Pisa. Casus belli l’esclusione dell’assessora Sonia Luca dalle l dalle l iste dem varate dalla direzione toscana, segretario Emiliano Fossi. Si autosospendono dal Partito Democratico oltre al segretario Francesco Papiani anche il sindaco Matteo Franconi e gli assessori e i consiglieri comunali dem. Un’assemblea infuocata culminata in una autosospensione di massa. Con tanto di blitz di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana candidato per il bis, intervenuto durante l’assemblea che, come si legge nel comunicato Pd di Pontedera di giovedì 11 settembre, si è impegnato per trovare una soluzione. Il comunicato del Pd di Pontedera di giovedì 11 settembre. “Nella serata di ieri si è svolta l’assemblea comunale del Partito Democratico di Pontedera, aperta agli iscritti. È stato fatto il punto sulla vicenda dell’assessora Sonia Luca, inizialmente apparsa e poi improvvisamente esclusa dalle liste dei candidati pisani alle prossime elezioni regionali, nonostante i percorsi condivisi dal partito locale e provinciale e gli annunci pubblici del governatore alla Festa dell’Unità.

La reazione dell’assemblea è stata netta: il segretario, il sindaco, i membri Pd di giunta e consiglio comunale, i segretari di circolo presenti, la quasi totalità dei componenti dell’assemblea comunale e molti iscritti hanno annunciato la propria autosospensione dal Partito fino a quando non verrà posto rimedio a questa situazione o, almeno, fornita una spiegazione chiara e motivata”.

Poi: “L’assemblea ha ribadito che non si tratta di personalismi o rivendicazioni né tanto meno di correntismo, ma della richiesta di rispetto per la comunità democratica e per un percorso politico che aveva raccolto ampio consenso anche tra amministratori provinciali.

A sostegno delle istanze del territorio è intervenuto all’assemblea il Presidente della Regione Eugenio Giani , che ha riconosciuto la fondatezza della richiesta e si è impegnato a trovare una soluzione perché non sia mortificata un’intera comunità politica. Da parte sua la disponibilità a rafforzare l’interlocuzione con i livelli nazionali del PD che vede già il coinvolgimento del segretario organizzativo nazionale Igor Taruffi, braccio destro della segretaria Elly Schlein .