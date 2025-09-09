Regionali Toscana 2025: i candidati Pd per Giani bis. Deroghe e listino bloccato

Regionali 2025 al voto 12 e 13 ottobre

. La direzione Pd Toscana, segretario Emiliano Fossi, ha varato i candidati per il Giani bis.

Con tanto di listino bloccato e quattro deroghe per un terzo mandato per i candidati del Pd guidato da Elly Schlein a sostegno di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente candidato centrosinistra per il bis.

Tra coloro che non sono candidati ci sono Valentina Mercanti, presidente Pd Toscana e consigliera regionale uscente, Vincenzo Ceccarelli, capogruppo regionale Pd uscente, Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, che terminano la seconda legislatura in Consiglio regionale. Tra i non candidati Luca Menesini, ex presidente Provincia di Lucca.

Le deroghe sono per Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale uscente, e la capolista Alessandra Nardini, assessora uscente, candidati a Pisa, dove il Pd è commissariato. E gli assessori uscenti Simone Bezzini, a Siena, e Leonardo Marras a Grosseto.

Listino bloccato per il consigliere regionale uscente Iacopo Melio, per Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e presidente Provincia Massa-Carrara, e per Simona Querci, segretaria Pd Pistoia.

Pistoia che vede capolista Bernard Dika, portavoce di Eugenio Giani.

Serena Spinelli, assessora regionale uscente, capolista Firenze 2.

Tra i candidati ci sono Matteo Biffoni, ex sindaco Prato, Alessandro Franchi, ex sindaco Rosignano Marittimo e segretario federazione Pd Livorno, che a Livorno sarà capolista.

Non sarà capolista Biffoni, a Prato guida la lista Pd Marta Logli, 25 anni.

Candidati Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli, Giacomo Cucini, ex sindaco Certaldo.

Valentina Mercanti, presidente Pd Toscana e consigliera regionale uscente: “Ho deciso di non ricandidarmi come consigliera regionale. È una scelta che faccio con dispiacere, ma anche con la consapevolezza che in questo momento serva un segnale forte. Mi sarebbe piaciuto che nel Pd ci fosse stata una gestione collegiale vera, non solo su una partita delicata come quella delle candidature, ma soprattutto nella gestione del rapporto con i territori e del partito. L’utilizzo del listino bloccato era un tema da condividere almeno in segreteria perché ci sono territori che ci guadagnano e altri che inevitabilmente ci perdono. Il listino con rappresentanti di una sola area politica è poi un’ulteriore forzatura e un segnale che è l’opposto dell’unità.

“Anche nel rapporto con i territori è mancata un’attenzione e una costanza di rapporti che invece dovrebbero caratterizzare un partito come il nostro. Sul territorio lucchese le tensioni c’erano da mesi e alla fine sono esplose, ma si potevano affrontare e risolvere per tempo senza mortificare nessuna comunità politica come invece è successo, a prescindere dalle ragioni o dai torti. Il mio passo indietro vuole essere anche un invito a rimettere al centro la ricomposizione e l’unità. Perché un Pd diviso è un Pd più debole, e a farne le spese non è soltanto il partito, ma soprattutto il territorio.

“Il mio impegno per il presidente Giani non verrà meno. Credo che il buon governo della Regione meriti di essere confermato, anche grazie a una squadra che in questi anni ha saputo centrare importanti risultati, penso ad esempio alla legge sul fine vita, sul turismo o sui consorzi. Ma o la gestione diventa davvero collegiale, anche per chi non la pensa come la maggioranza, oppure diventa difficile restare nel Pd con convinzione”.