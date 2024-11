Pisa corsaro a Cremona: mantenuto il primo posto

Getting your Trinity Audio player ready...

Cremonese – Pisa 1-3

CREMONESE (4-4-1-1).

Fulignati; Antov (46′ Barbieri), Bianchetti, Ravanelli, Sernicola (77′ Zanimacchia); Vandeputte, Collocolo, Castagnetti (77′ Majer), Johnsen (66′ De Luca); Vazquez; Bonazzoli (46′ Nasti). A disposizione. Saro, Quagliata, Pickel, Buonaiuto, Moretti, Lochoshvili, Milanese. Allenatore Corini.

PISA (3-4-2-1). Semper; Rus (46′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto (58′ Angori); Tramoni (63′ Vignato), Moreo (83′ Hojholt), Lind (58′ Mlakar). A disposizione. Nicolas, Loria, Bonfanti G., Abildgaard, Arena, Jevsenak, Bonfanti N. Allenatore Inzaghi.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (Dei Giudici-Di Monte)

RETI: 25′ Marin, 37′ Vazquez, 46′ Piccinini, 57′ Tramoni

NOTE: Ammoniti Rus, Barbieri

CREMONA – Vittoria di autorità in uno dei big match di giornata per il Pisa con la Cremonese.

Partono forte i grigiorossi ma sono i nerazzurri a passare in vantaggio con Marin, servito da uno scatenato Tourè. Lo stesso Marin, poco dopo, sfiora il raddoppio, ma sono i grigiorossi di Corini a fare 1-1 con un perfetto contropiede partito da Collocolo e finalizzato da Vazquez. La Cremonese alza la pressione ma è il Pisa all’ultimo giro di orologio a fare 2-1 con Piccinini pescato tutto solo in area da Tourè.

Nella ripresa la Cremonese cerca subito il pari ma capitola per un’altra azione perfetta del Pisa conclusa da Tramoni. Sul doppio vantaggio un Pisa in carrozza conduce in porto il meritato successo.