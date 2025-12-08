12.3 C
Parma corsaro all’Arena: Benedyczak su rigore gela il Pisa

I nerazzurri cadono in casa per 1-0. Gol decisivo degli emiliani dal dischetto. Proteste vibranti verso Doveri per due episodi dubbi in area locale

Primo PianoSport
Davide Caruso
Screenshot
1 ' di lettura

PISA – Una sfida tesa, spigolosa, decisa da un episodio e dai nervi. All’Arena Garibaldi passa il Parma per 0-1. Un colpo pesantissimo in chiave salvezza che condanna il Pisa a una sconfitta amara, maturata tra i rimpianti e le feroci polemiche arbitrali.

Il primo tempo è una partita a scacchi. Ritmi bassi, tanta paura di sbagliare. Scuffet salva su Benedyczak in avvio, ma l’equilibrio regge fino al 37′. Poi, l’episodio chiave. Britschgi calcia, Scuffet compie un miracolo, ma il pallone ha colpito il braccio di Caracciolo.

Il VAR richiama Doveri al monitor: è rigore. Dal dischetto Benedyczak è glaciale e porta avanti gli emiliani al 40′.

Nella ripresa Gilardino cambia tutto. Dentro Akinsanmiro e Leris, il Pisa alza i giri del motore. E la partita si infiamma. Al 53′ l’Arena esplode: contatto sospetto in area tra Valeri e Piccinini. Per Doveri non c’è nulla. La panchina nerazzurra insorge, ne fa le spese il collaboratore Dainelli, espulso per proteste.

Pochi minuti dopo, nuovo dubbio per un incrocio Valeri-Nzola. Il pubblico spinge, la squadra ci crede.

Il finale è un assedio disordinato ma generoso. Gilardino getta nella mischia Lorran, Moreo e Tramoni. Il Parma soffre e si abbassa.

All’88’ l’occasione della vita. Nzola stacca a botta sicura di testa. Sembra gol, ma una deviazione provvidenziale di Valeri manda la palla in angolo e spegne le speranze dei toscani. Vince il Parma, il Pisa mastica amaro con tanto nervosismo.

Il tabellino

Pisa – Parma 0-1
PISA (3-5-2)

: Scuffet; Calabresi (76’ Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (76’ Lorran), Aebischer, Marin (46’ Akinsanmiro), Angori (46’ Angori); Nzola, Meister (84’ Tramoni). All. Gilardino.
PARMA (3-5–2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè (76’ Ordonez), Keita, Valeri; Ondrejka (59’ Sorensen), Benedyczak (76 Oristanio); Pellegrino. All. Cuesta.
RETI: 41’ Benedyczak (PA).
NOTE: Ammoniti: Benedyczak (PA), Valeri (PA), Aebischer (PI), Toure (PI). Espulsioni: Nzola (PI).

© Riproduzione riservata

