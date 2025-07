È ufficiale: Ebenezer Akinsanmiro è un nuovo giocatore del Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nuovo rinforzo per il centrocampo del Pisa Sporting Club, che continua a puntare su giovani promesse dal grande potenziale. La società nerazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter, con la formula del prestito e la possibilità di riscatto e contro-riscatto. Il classe 2004 vestirà sin da subito i colori del Pisa, portando freschezza e talento alla mediana.

Originario della Nigeria, Akinsanmiro ha mosso i primi passi nel calcio con i Remo Stars, prima di trasferirsi in Italia nel gennaio 2023, quando fu ingaggiato dall’Inter. Inserito nella formazione Primavera nerazzurra, ha mostrato fin da subito grande personalità e doti tecniche, tanto da guadagnarsi l’esordio in Serie A nella stagione successiva.

Nel campionato appena concluso, il giovane centrocampista ha maturato un’importante esperienza alla Sampdoria, dove ha totalizzato 35 presenze condite da 1 gol e 1 assist. Un’annata utile per affinare le sue qualità in un contesto competitivo e per prendere confidenza con il calcio professionistico italiano.

Adesso per Akinsanmiro si apre una nuova fase della carriera sotto la Torre Pendente, dove sarà chiamato a confermare il suo valore e a dare un contributo concreto al progetto nerazzurro. Il Pisa ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, vedendolo come una pedina strategica per il futuro, in linea con l’approccio del club che punta su giovani di talento capaci di crescere e fare la differenza.