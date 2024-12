Al Pisa il big match del turno di serie B con il Sassuolo

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Sassuolo 3-1PISA (3-4-2-1).

Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré (92′ Abildgaard), Marin, Piccinini (70′ Hojholt), Angori; Moreo (87′ Mlakar), Tramoni (87′ Calabresi); Lind. A disp.: Nicolas, Bonfanti N., Vignato, Beruatto, Arena, Jevsenak, Morutan, Bonfanti G. Allenatore Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1). Moldovan; Toljan, Lovato, Muaharemovic, Doig (63′ Pieragnolo; Obiang (63′ Iannoni), Boloca (63′ Ghion); Berardi, Thorstvedt, Laurienté (87′ D’Andrea); Pierini (80′ Russo). A disposizione. Satalino, Paz, Moro, Odenthal, Antiste, Lipani, Miranda. Allenatore Grosso.

ARBITRO: Abisso di Palermo (Di Iorio-Cipressa)

RETI: 24′ e 61′ Tramoni, 33′ Touré, 71′ Pierini

NOTE: Ammoniti Caracciolo, Doig, Berardi, Muaharemovic

PISA – Va al Pisa il big match della giornata di serie B, in programma per il lunch time di Santo Stefano.

Partita divertente e vibrante, che vive il suo momento decisivo intorno al 23′ di gara: prima viene annullato un gol di Laurientè per il Sassuolo per fuorigioco. Nell’azione successiva arriva il vantaggio di Tramoni

È l’inizio della partita ‘perfetta’ dei nerazzurri, che prima della fine del tempo raddoppiano con Tourè e triplicano ancora con Tramoni nella ripresa. Inutile, ai fini della classifica, il gol di Pierini per i neroverdi emiliani.

In classifica Sassuolo ancora al primo posto in classifica, ma il Pisa incalza a tre punti di distanza. Domenica (29 novembre) un’altra sfida importante in trasferta con la Sampdoria.