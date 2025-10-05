Gubbio–Pontedera 1-1: una partita di episodi, tra tensione e rimpianti

Getting your Trinity Audio player ready...

GUBBIO – Una sfida combattuta e nervosa, decisa più dal destino che dalle giocate. Al “Barbetti” finisce 1-1 tra Gubbio e Pontedera, in una gara dove a segnare sono state soprattutto le deviazioni e gli episodi.

Il Pontedera parte meglio, mostra equilibrio e personalità e trova il vantaggio al 40’. Su una punizione tagliata di Ladinetti, il difensore Zallu devia nella propria porta, spiazzando il portiere Bagnolini. Un episodio sfortunato per il Gubbio, ma anche il frutto della costante pressione dei granata. In precedenza, era stato annullato un gol a Ianesi dopo la revisione al FVS per un tocco di mano.

La prima frazione si chiude con il Pontedera avanti 1-0, al termine di quarantacinque minuti equilibrati ma ben interpretati dagli uomini di Menichini.

Nel secondo tempo la formazione di Di Carlo entra in campo con un altro spirito. Il Gubbio spinge, alza il ritmo e si riversa nella metà campo avversaria. Il Pontedera si compatta, difende con ordine e prova a colpire in ripartenza con Vitali e Nabian, ma la pressione dei rossoblù aumenta col passare dei minuti.

Al 72’ arriva il pareggio: Carraro calcia da fuori, la palla tocca Pretato e prende una traiettoria imprendibile per Biagini. Una deviazione decisiva che ristabilisce la parità e accende il finale.

Nel recupero succede di tutto. Il Pontedera reclama un rigore per un presunto tocco di mano in area del Gubbio, ma dopo un nuovo controllo al FVS l’arbitro decide di non intervenire. Le proteste si accendono, e arrivano i gialli per Perretta e Ladinetti.

I minuti scorrono fino al 98’, tra nervosismo e tentativi disperati da entrambe le parti, ma il punteggio non cambia più. Un punto a testa che racconta bene l’andamento della partita: equilibrio, tensione e due episodi speculari.

Il tabellino

Gubbio – Pontedera 1-1

GUBBIO (3-4-1-2)

: Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (73′ Niang), Carraro, Rosaia (46′ Spina), Tentardini (88′ Podda); Hraiech (82′ Djankpata); Tommasini, La Mantia (73′ Ghirardello). All. Di Carlo.

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Pretato, Vona, Corradini, Perretta; Ladinetti, Manfredonia; Bassanini (84′ Polizzi), Ianesi (66′ Nabian), Scaccabarozzi; Vitali. All. Menichini.

RETI: 40′ autogol Zallu (P), 72′ Carraro (G).

NOTE: Ammoniti: Vona (P), Corradini (P), Signorini (G), Ladinetti (P), Pretato (P), Perretta (P).