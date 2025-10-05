12.5 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gubbio–Pontedera 1-1: una partita di episodi, tra tensione e rimpianti

Apre l’autogol di Zallu, risponde Carraro nella ripresa: il match finisce in parità dopo novanta minuti combattuti

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Gubbio Pontedera
Foto di: Facebook / Pontedera
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GUBBIO – Una sfida combattuta e nervosa, decisa più dal destino che dalle giocate. Al “Barbetti” finisce 1-1 tra Gubbio e Pontedera, in una gara dove a segnare sono state soprattutto le deviazioni e gli episodi.

Il Pontedera parte meglio, mostra equilibrio e personalità e trova il vantaggio al 40’. Su una punizione tagliata di Ladinetti, il difensore Zallu devia nella propria porta, spiazzando il portiere Bagnolini. Un episodio sfortunato per il Gubbio, ma anche il frutto della costante pressione dei granata. In precedenza, era stato annullato un gol a Ianesi dopo la revisione al FVS per un tocco di mano.

La prima frazione si chiude con il Pontedera avanti 1-0, al termine di quarantacinque minuti equilibrati ma ben interpretati dagli uomini di Menichini.

Nel secondo tempo la formazione di Di Carlo entra in campo con un altro spirito. Il Gubbio spinge, alza il ritmo e si riversa nella metà campo avversaria. Il Pontedera si compatta, difende con ordine e prova a colpire in ripartenza con Vitali e Nabian, ma la pressione dei rossoblù aumenta col passare dei minuti.

Al 72’ arriva il pareggio: Carraro calcia da fuori, la palla tocca Pretato e prende una traiettoria imprendibile per Biagini. Una deviazione decisiva che ristabilisce la parità e accende il finale.

Nel recupero succede di tutto. Il Pontedera reclama un rigore per un presunto tocco di mano in area del Gubbio, ma dopo un nuovo controllo al FVS l’arbitro decide di non intervenire. Le proteste si accendono, e arrivano i gialli per Perretta e Ladinetti.

I minuti scorrono fino al 98’, tra nervosismo e tentativi disperati da entrambe le parti, ma il punteggio non cambia più. Un punto a testa che racconta bene l’andamento della partita: equilibrio, tensione e due episodi speculari.

Il tabellino

Gubbio – Pontedera 1-1
GUBBIO (3-4-1-2)

: Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (73′ Niang), Carraro, Rosaia (46′ Spina), Tentardini (88′ Podda); Hraiech (82′ Djankpata); Tommasini, La Mantia (73′ Ghirardello). All. Di Carlo.
PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Pretato, Vona, Corradini, Perretta; Ladinetti, Manfredonia; Bassanini (84′ Polizzi), Ianesi (66′ Nabian), Scaccabarozzi; Vitali. All. Menichini.
RETI: 40′ autogol Zallu (P), 72′ Carraro (G).
NOTE: Ammoniti: Vona (P), Corradini (P), Signorini (G), Ladinetti (P), Pretato (P), Perretta (P).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.5 ° C
13.5 °
12 °
71 %
3.1kmh
0 %
Dom
12 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (615)ultimora (427)Lav (30)vid (30)tec (29)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati