Il Pisa perde in Coppa Italia con il Cesena ma si consola con il giudice sportivo

Pisa – Cesena 0-1

PISA (3-4-2-1):

Nicolas; Calabresi, Rus (76′ Moreo), Beruatto (46′ Bonfanti G.); Touré (62′ Bonfanti N.), Hojholt, Jevsenak (62′ Vignato), Angori; Arena, Mlakar (23′ Abildgaard); Lind. A disposizione. Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Vignato, Sapola, Raychev, Piccinini, Tosi, Leoncini. Allenatore Inzaghi

CESENA (3-5-2). Klinsmann; Pieraccini (46′ Mangraviti), Prestia, Piacentini; Adamo (73′ Ciofi), Tavsan, Mendicino (66′ Hraiech), Francesconi, Celia (77′ Donnarumma); Van Hoojdonk (66′ Shpendi), Antonucci. A disposizione. Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Kargbo, Bastoni, Calò, Manetti. Allenatore Mignani.

ARBITRO: Rutella di Enna (Cavallina-Pedone)

RETE: 54′ Celia

NOTE: Ammoniti Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, Bonfanti G., Mendicino, Ciofi

PISA – Il Pisa non ripete in Coppa gli exploit di campionato. È un buon Cesena a passare all’Arena Garibaldi con un gol di Celia nella ripresa.

Non sono mancate le occasioni per i nerazzurri, fermati o dall’imprecisione o dalla bravura del portiere ospite, Klinsmann. Dopo lo svantaggio il Pisa alza il ritmo alla ricerca del pareggio. Nel recupero l’occasione più clamorosa con Moreo che trova il palo.

La formazione nerazzurra esulta comunque per la vittoria del ricordo con il Cittadella per il ‘caso Desogus’, non in distinta ma ugualmente sceso in campo nella gara di campionato. Vittoria a tavolino e l’undici di Inzaghi sempre più primo in classifica.