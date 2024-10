Il Pisa sbatte contro il muro del Catanzaro: finisce 0-0

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Catanzaro 0-0PISA (3-4-2-1).

Semper; Calabresi (65′ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard (55′ Piccinini), Angori; Mlakar (80′ Arena), Vignato (65′ Moreo); Bonfanti N. (55′ Lind). A disposizione. Nicolas, Loria, Hojholt, Beruatto, Leoncini, Jevnsenak, Bonfanti G. Allenatore Inzaghi

CATANZARO (3-5-2). Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti; Cassandro, Pontisso (55′ Koutsoupias), Pompetti, Coulibaly (79′ Pagano), D’Alessandro (55′ Compagnon); Iemmello (79′ Seck), Pittarello (65′ La Mantia). A disposizione. Dini, Turicchia, Antonini, Brignola, Ceresoli, Biasci, Buso. Allenatore Caserta

ARBITRO. Perenzoni di Rovereto (Zingarelli-Ceolin)

NOTE: Ammoniti Pittarello, Bonfanti N., Calabresi, Coulibaly, Marin, Caracciolo. Espulso Pompetti al 92′ per gioco falloso

PISA – Una partita a senso unico che il Pisa non riesce però a sbloccare. Un’altra buona prova per i nerazzurri di Pippo Inzaghi, che stavolta mancano, all’Arena Garibaldi, l’appuntamento con i tre punti.

Tante le occasioni da rete, soprattutto con Angori, Mlakar e Tourè, a fronte di una serata non brillante di Bonfanti. Tourè, in realtà, la mette dentro a metà del primo tempo, ma la rete viene annullata per un fuorigioco.

Dopo il punto conquistato già nel mirino la Cremonese, prossima avversaria della gara del 3 novembre alle 15.