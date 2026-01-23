L’illusione dura mezz’ora: il Pisa gela il Meazza, ma la rimonta nerazzurra è spietata

MILANO – San Siro è teatro di una serata folle. L’Inter vince 6-2 contro un Pisa coraggioso, capace di spaventare i campioni d’Italia per oltre mezz’ora prima di cedere alla forza d’urto nerazzurra.

L’avvio è shock per i padroni di casa. Al 11′ Stefano Moreo approfitta di un clamoroso errore in disimpegno di Sommer e insacca con un pallonetto morbido. L’Inter è stordita e al 23′ subisce addirittura il raddoppio: ancora Moreo, di testa su corner, firma lo 0-2 che gela il Meazza.

La svolta arriva dalla panchina. Chivu toglie uno spento Luis Henrique per inserire Federico Dimarco. La mossa cambia l’inerzia. Al 39′ Piotr Zielinski accorcia su rigore (mani di Tramoni). Due minuti dopo, Lautaro Martinez pareggia i conti su assist proprio del neo-entrato. Nel recupero del primo tempo, la rimonta è completa: Pio Esposito svetta di testa e manda le squadre al riposo sul 3-2.

Nella ripresa il Pisa prova a restare in partita. Scuffet tiene a galla i toscani con parate decisive, e al 75′ Canestrelli sfiora il pareggio con un colpo di testa che fa la barba all’incrocio. Scampato il pericolo, l’Inter dilaga.

All’82’ Dimarco firma il gol della serata: contropiede fulmineo e sinistro al volo che bacia entrambi i pali prima di entrare. Nel finale c’è gloria anche per Ange-Yoan Bonny, che fissa il risultato sul definitivo 6-2.

Il tabellino

INTER (3-5-2)

: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Henrique (34’ Dimarco), Sucic (61’ Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (79’ Akanji); Esposito (61’ Thuram), Lautaro (79’ Bonny). All. Chivu.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Coppola, Canestrelli, Calabresi; Toure, Marin (46’ Piccinini), Aebischer (69’ Lorran), Angori (69’ Leris); Moreo, Tramoni (46’ Akinsanmiro); Meister (40’ Durosinmi). All. Gilardino.

RETI: 11’ Moreo (P), 23’ Moreo (P), 39’ Zielinski (I), 40’ Lautaro (I), 45’+2’ Esposito (I), 82’ Dimarco (I), 86’ Bonny (I), 94’ Mkhitaryan (I).

NOTE: Ammoniti: Marin (P), Lautaro (I), Calabresi (P), Akinsanmiro (P), Barella (I).