La stagione del Pisa parte dal nuovo ds: ecco Davide Vaira

C’è il primo tassello per il calciomercato della nuova stagione del Pisa di serie B.

Da lunedì (1 luglio) l’incarico di diirettore sportivo sarà affidato a Davide Vaira. Carrarese di nascita, classe 1984, dopo una lunga carriera da calciatore ha intrapreso quella dirigenziale nel Rapallo per poi passare al Siena e sfiorare con i bianconeri la promozione in serie B; un salto, quello in cadetteria, rimandato soltanto di qualche anno e centrato con il Modena, società dove ha ricoperto il medesimo ruolo fino alla stagione appena terminata.

A lui spetterà allestire la rosa da affidare al tecnico ‘in pectore’ Filippo Inzaghi, indicato come condottiero dei nerazzurri per la prossima stagione.