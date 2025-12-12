7.2 C
Pisa troppo rinunciatario, il Lecce passa con Stulic: ko al Via del Mare

Sconfitta in Puglia per gli uomini di Gilardino. I salentini dominano il gioco e trovano una vittoria meritatissima

Sport
Davide Caruso
LECCE – Tre punti pesanti, cercati con insistenza e trovati grazie alla panchina. Il Lecce supera il Pisa per 1-0 al termine di una gara dominata sul piano del gioco, ma sbloccata solo nella ripresa. Decisivo Nikola Stulic: l’attaccante serbo, entrato a gara in corso, trova la sua prima rete in Serie A e regala la vittoria ai salentini. Niente da fare per il Pisa di Gilardino, apparso troppo rinunciatario e mai realmente pericoloso dalle parti di Falcone.

La partita inizia subito con una tegola per i padroni di casa. Dopo appena dieci minuti, Berisha alza bandiera bianca per un problema muscolare ed esce in barella. Al suo posto entra Kaba, ridisegnando la mediana. Il primo tempo è un monologo giallorosso, ma sterile. Il Lecce prova a fare la partita, il Pisa si difende e attende. Sottil è il più vivace: ci prova dalla distanza e su punizione, ma senza fortuna. L’occasione migliore capita sulla testa di Pierotti al 21′, ma la conclusione è centrale. Si va al riposo sullo 0-0, con Semper praticamente inoperoso sulle conclusioni dei pugliesi.

Nella ripresa il copione non cambia, ma il Lecce alza i giri del motore. Al 52′ Kaba spreca l’inverosimile: a due passi dalla porta, invece di calciare, cerca un assist improbabile per Camarda. Di Francesco capisce che serve una scossa e cambia gli esterni. Fuori Camarda e Pierotti, dentro Stulic e Banda. È la svolta. Al 72′ Banda semina il panico sulla sinistra. L’esterno ha un altro passo, salta l’uomo e mette in mezzo un pallone d’oro. Stulic è puntuale all’appuntamento: piattone vincente e palla in rete. Il Lecce è avanti.

Gilardino prova a scuotere i suoi inserendo forze fresche, tra cui Buffon e Tramoni, ma la reazione nerazzurra non arriva. I salentini controllano e sfiorano addirittura il raddoppio. In pieno recupero, ancora Stulic ha la palla del ko, ma calcia male su un cross perfetto dalla destra. Poco importa. Al triplice fischio, dopo 5 minuti di recupero, è festa Lecce. Una vittoria di carattere e di scelte tecniche azzeccate.

Il tabellino

LECC (4-2-3-1)

: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (74’ Gallo); Ramadani, Coulibaly; Sottil (75’ Tete Morente), Berisha (11’ Kaba), Pierotti (66’ Banda); Camarda (66’ Stulic). All. Di Francesco.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (46’ Albiol), Caracciolo (81’ Buffon), Canestrelli; Toure, Vural, Aebischer, Akinsanmiro (59’ Angori), Leris (75’ Lorran); Moreo (59’ Tramoni), Meister. All, Gilardino.
RETI: 72’ Stulic (L).
NOTE: Calabresi (P), Tete Morente (L), Gaspar (L).

© Riproduzione riservata

