Antonio Mazzeo: “Non si scarichino su Pisa le colpe degli altri”

PISA – Antonio Mazzeo, presidente uscente del Consiglio regionale della Toscana e riconfermato consigliere nella lista del Partito Democratico a Pisa, boccia la decisione del ministro dell’Interno Piantedosi. La misura, secondo Mazzeo, è “ingiusta e sproporzionata”: per i prossimi tre mesi, i tifosi del Pisa non potranno seguire la propria squadra in trasferta.

Il consigliere sottolinea che la tifoseria pisana si è sempre distinta per correttezza, attaccamento alla squadra e iniziative solidali. “Colpire una comunità responsabile non aumenta la sicurezza”, afferma.

Pur ribadendo che condannare la violenza sportiva è indispensabile, Mazzeo insiste sulla necessità di identificare responsabilità precise. “Non si può scaricare su tutta la tifoseria una colpa che non le appartiene”, spiega.

Riguardo ai fatti di via Piave, Mazzeo evidenzia che l’episodio avrebbe potuto essere prevenuto. “Serviva una gestione più attenta dei tifosi veronesi. Invece, a pagare il prezzo sono i pisani”, aggiunge.

Il consigliere chiede al Governo di rivedere immediatamente il provvedimento e di assicurare che le misure di sicurezza vengano applicate con equilibrio e giustizia, senza colpire chi non ha colpe. “Pisa e i pisani meritano rispetto”, ribadisce.

Mazzeo ricorda infine che Ministro e Governo devono assumersi le proprie responsabilità nella gestione della sicurezza e della violenza sportiva, invece di cercare altrove capri espiatori.

Le dichiarazioni arrivano dopo quelle del sindaco Michele Conti e sono state diffuse sui social in risposta alla sanzione del Viminale legata agli episodi avvenuti a Pisa durante la partita contro il Verona del 18 ottobre.