Nuova rivoluzione in panchina a Pontedera: via Banchieri, ecco Piero Braglia

Fatale al tecnico il ko nello scontro diretto di Forlì di ieri. Si punta su un allenatore di grande esperienza per la salvezza

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Nuova rivoluzione a Pontedera: ecco Piero Braglia (visual Città di Pontedera)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Nuovo cambio in panchina in casa Pontedera dopo il ko nell’infrasettimanale nello scontro salvezza con il Forlì. 

La società granata ha sollevato dall’incarico mister Simone Banchieri, il vice Hicham Miftah e il collaboratore tecnico Simone Fossà augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

In panchina arriva un big della categoria: Piero Braglia 

Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza.

Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra serie B e serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia.

Il Pontedera rivolge a mister Braglia un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.

© Riproduzione riservata

