Pisa sogna in grande: Cuadrado vicino, Aebischer nel mirino

PISA – La promozione in Serie A è solo il punto di partenza. Il Pisa Sporting Club guarda già al futuro e muove i primi, convinti passi sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra pronta a reggere l’urto del massimo campionato.

Il primo grande colpo è quasi realtà: Juan Cuadrado è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. L’esterno colombiano, 37 anni, è pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra di Alberto Gilardino. Dopo aver concluso il suo contratto con l’Atalanta il 30 giugno.

Cuadrado firmerà un contratto annuale fino al 30 giugno 2026. Nonostante l’età, resta un giocatore di grande impatto: 62 assist totali in Serie A, secondo solo a Paulo Dybala tra gli attuali giocatori in attività.

Ma il Pisa non si ferma. Il direttore sportivo, in piena sinergia con Gilardino, è al lavoro anche per rafforzare la linea mediana. Il nome che circola con insistenza è quello di Michel Aebischer, centrocampista svizzero in forza al Bologna.

Classe 1997, Aebischer è un profilo di spessore: 94 presenze e 1 gol in Serie A, contratto in essere fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Pisa lo segue con attenzione, anche se la concorrenza del Sassuolo rende la trattativa più articolata rispetto a quella per Cuadrado.

L’interesse è concreto: Aebischer porterebbe in dote equilibrio, corsa e visione, caratteristiche fondamentali per affrontare un torneo impegnativo come la Serie A. Il Bologna non ha ancora aperto alla cessione, ma il Pisa è pronto a fare uno sforzo importante, segnale evidente della determinazione con cui sta affrontando il mercato.