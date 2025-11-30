Cuore e orgoglio, ma la legge del più forte punisce il Pisa: decisivo Lautaro nella ripresa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’Inter rialza la testa e scaccia i fantasmi. Dopo le amare sconfitte nel derby e in Europa contro l’Atletico, la squadra di Cristian Chivu ritrova il sorriso all’Arena Garibaldi. Finisce 0-2, un risultato maturato nella ripresa grazie a un protagonista assoluto: Lautaro Martinez. Il “Toro” firma una doppietta decisiva che permette ai nerazzurri di mantenere le distanze da Bologna e Como. Il Pisa di Gilardino regge un tempo, poi crolla sotto i colpi del fuoriclasse argentino.

L’avvio è bloccato. L’Inter sente la pressione del momento no, il Pisa è ordinato e pungente. I padroni di casa spaventano Sommer con Piccinini, che al 29′ sfiora il palo dopo un ottimo scarico di Touré. L’Inter fatica a costruire. Calhanoglu ci prova da fuori, Lautaro lotta ma è spesso isolato. La gara si innervosisce: Acerbi e Caracciolo finiscono sul taccuino dell’arbitro. Si va al riposo sullo 0-0, con un’Inter contratta e un Pisa vivo.

Negli spogliatoi Chivu cambia: fuori Sucic, dentro l’esperienza di Zielinski. L’Inter alza il baricentro. Al 66′ la svolta tattica con gli ingressi di Bisseck, Diouf e del giovane Pio Esposito.

Tre minuti dopo, il match si sblocca. Recupero alto dei nerazzurri, palla lavorata da Esposito per Lautaro Martinez che, a centro area, non perdona: 0-1.

Il Pisa prova a reagire con orgoglio. Nzola supera Acerbi e incrocia, ma la palla esce. Gilardino getta nella mischia Tramoni e Leris, ma l’Inter ora ha spazi. All’82’ arriva la sentenza. Diouf pesca Barella, assist per Lautaro che deve solo spingere in rete la palla dello 0-2.

Nel finale c’è gloria anche per il palo, che nega al Toro una clamorosa tripletta. Finisce così: l’Inter torna a correre, il Pisa si arrende alla legge del più forte.

Il tabellino

Pisa – Inter 0-2

PISA (3-5-2)

: Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Albiol (80’ Lorran); Angori (71’ Tramoni), Marin, Aebischer, Piccinini (71’ Leris), Toure; Meister (89’ Moreo), Nzola (89’ Buffon). All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (67’ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (67’ Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (46’ Zielinski), Dimarco; Thuram (67’ Esposito), Lautaro (87’ Augusto). All. Chivu.

RETI: 69’ Lautaro (I), 83’ Lautaro (I).

NOTE: Ammoniti: Caracciolo (P), Acerbi (I), Albiol (P).