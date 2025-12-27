Pisa a testa alta, ma non basta: Moreo e Tramoni sbattono sui pali. La Juve è cinica

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Vince la Juventus, ma quanta sofferenza all’Arena Garibaldi. I bianconeri di Spalletti superano il Pisa per 0-2, ma il risultato punisce oltremodo i padroni di casa. La gara, vibrante e combattuta, si decide solo nell’ultimo quarto d’ora, dopo che i toscani avevano fatto tremare i legni della porta difesa da Di Gregorio.

L’avvio è di marca ospite. La Juve parte forte con Thuram e Openda, ma la difesa nerazzurra, guidata da un attento Caracciolo, regge l’urto. Col passare dei minuti, gli uomini di Gilardino prendono coraggio.

Il primo tempo si chiude con un clamoroso brivido per la Juve: al 45′, sugli sviluppi di un corner, Moreo colpisce la traversa a Di Gregorio battuto. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa che escono tra gli applausi

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo. Il Pisa è vivo e sfortunato: al 59′ Tramoni centra il palo di testa, strozzando in gola l’urlo del gol. È il momento chiave. Spalletti capisce che serve una scossa e cambia tutto: fuori Locatelli e Openda, dentro Zhegrova e David.

La musica cambia. Zhegrova accende la luce e anche la Juve colpisce un palo con Kelly al 64′.

La pressione bianconera sfonda al 74′. L’azione nasce dai piedi di Zhegrova e passa per McKennie: il cross per Kalulu induce all’errore Calabresi, che devia nella propria porta. È l’autorete che sblocca il match.

Il Pisa prova a reagire con orgoglio (in campo anche il figlio d’arte Buffon nel finale), ma si scopre. Al 90′, in pieno recupero, arriva il colpo del ko. Miretti lavora un pallone d’oro e serve Yildiz, che fredda Semper per il definitivo 0-2.

Tre punti pesanti per la Juventus, onore delle armi per un Pisa mai domo.

Il tabellino

Pisa – Juventus 0-2

PISA (3-5-2)

: Semper; Calabresi (84’ Buffon), Caracciolo, Canestrelli; Toure, Aebischer (78’ Marin), Vural (65’ Hojholt), Leris (78’ Lorran), Angori (65’ Bonfanti); Moreo, Tramoni. All. Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmainers (86’ Miretti); Kelly, Thuram, Locatelli (60’ Zhegrova), Cambiaso (86’ Kostic); Yildiz (92’ Joao Mario), McKennie; Openda (60’ David). All. Spalletti.

RETI: 74’ Autogol Calabresi (J), 91’ Yildiz (J).

NOTE: Ammoniti: Angori (P), Vural (P), Locatelli (J), Caracciolo (P), Tramoni (P).