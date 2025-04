Pisa, la serie A è a un passo: nerazzurri corsari anche a Brescia

Getting your Trinity Audio player ready...

Brescia – Pisa 1-2BRESCIA

: Lezzerini, Dickmann, Papetti (62’ Bjarnason), Adorni, Calvani, Corrado, Galazzi (61’ Juric), Bertagnoli (24’ Besaggio), Bisoli, Nuamah (80’ Bianchi), Borrelli). A disp.: Andrenacci, Avella, D’Andrea, Maucci, Moncini, Muca, Olzer. All.: Maran

PISA: Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Tourè, Piccinini (46’ Abilgaard), Solbakken (61’ Marin), Angori (66’ Sernicola), Moreo (77’ Morutan), Meister (66’ Hojholt), Tramoni. A disp.: Nicolas, Loria, Arena, Bonfanti, Castellini, Rus, Vignato. All.: Inzaghi

ARBITRO: Massimi di Termoli (Trincheri di Milano e Cavallina di Parma)

RETI: 12’ Tramoni, 79’ Tourè, 94’ Juric

NOTE: Ammoniti Canestrelli

BRESCIA – Neanche la grandine ferma il Pisa, che fa altri tre passi verso la serie A superando il Brescia al Rigamonti e allungando a +9 sullo Spezia, fermato sul pari dal Frosinone.

I nerazzurri partono forte e dopo 3′ passano con Meister ma l’arbitro annulla al Var perché vede un fallo in partenza di azione di Calabresi su Nuamah. Il Pisa non subisce il colpo e torna a macinare gioco fino al 12′ quando l’undici di Inzaghi passa con Tramoni, servito da un magistrale tacco di Moreo in una azione in velocità. La reazione del Brescia si limita a una conclusione di Dickmann che impegna Semper.

Nella ripresa le rondinelle prendono in mano il pallino del gioco ma non si fanno mai pericolosi dalle parti di Semper, che passa un pomeriggio tranquillo. A poco meno di dieci minuti dalla fine su un calcio d’angolo di Tramoni è Tourè che irrompe e chiude i giochi. Solo per le statistiche il gol nel recupero di Juric per i padroni di casa.

Contro il Frosinone l’1 maggio il prossimo appuntamento: non sarà ancora matematica ma potrebbe essere un altro mattoncino verso il risultato più atteso.