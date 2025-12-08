Parma corsaro all’Arena: Benedyczak su rigore gela il Pisa

PISA – Uno scontro diretto che vale doppio. All’Arena Garibaldi passa il Parma, bravo a capitalizzare un episodio nel primo tempo e a erigere un muro nella ripresa. Il Pisa si sveglia tardi: crea, protesta, ma sbatte contro la difesa emiliana e chiude la gara in inferiorità numerica per la follia di Nzola.

La prima frazione è una partita a scacchi. Poche emozioni, tanta tattica e paura di scoprirsi. L’equilibrio si spezza solo grazie alla tecnologia. Al 37′ un tiro di Britschgi viene deviato: Scuffet compie un miracolo, ma il VAR richiama l’arbitro Doveri. C’è un tocco di mano di Caracciolo. È rigore. Dal dischetto si presenta Benedyczak: esecuzione fredda e vantaggio Parma al 40′. I nerazzurri accusano il colpo e vanno al riposo sotto di un gol.

Nella ripresa Gilardino cambia volto alla squadra. Dentro Akinsanmiro e Leris, il Pisa alza il baricentro. La gara si infiamma. Al 53′ l’Arena insorge per un contatto sospetto in area tra Valeri e Piccinini. Doveri lascia correre, la panchina pisana esplode: ne fa le spese il collaboratore Dainelli, espulso. Il Parma si rintana nella propria metà campo, affidandosi alle ripartenze e alla solidità di Valenti e Delprato.

Gli ultimi minuti sono un monologo nerazzurro. Il protagonista, nel bene e nel male, è M’Bala Nzola. L’attaccante ha tre palle gol nitide per il pareggio. All’88’ il suo colpo di testa a botta sicura viene deviato in angolo da un intervento provvidenziale di Valeri. Al 90′ è il portiere Corvi a volare per negargli la gioia del gol. La frustrazione gioca un brutto scherzo al bomber pisano. Al 93′, a tempo quasi scaduto, Nzola commette un fallo di reazione sgambettando Keita: cartellino rosso diretto. Finisce così. Il Parma respira e si rilancia in classifica, il Pisa resta fermo tra rimpianti e polemiche.

Il tabellino

Pisa – Parma 0-1

PISA (3-5-2)

: Scuffet; Calabresi (76’ Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (76’ Lorran), Aebischer, Marin (46’ Akinsanmiro), Angori (46’ Angori); Nzola, Meister (84’ Tramoni). All. Gilardino.

PARMA (3-5–2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè (76’ Ordonez), Keita, Valeri; Ondrejka (59’ Sorensen), Benedyczak (76 Oristanio (91′ Lovik)); Pellegrino. All. Cuesta.

RETI: 41’ Benedyczak (PA).

NOTE: Ammoniti: Benedyczak (PA), Valeri (PA), Aebischer (PI), Toure (PI). Espulsioni: Nzola (PI).