Pisa, tegola Cuadrado: lesione al bicipite femorale per il colombiano

L'esterno nerazzurro ai box: confermata la distrazione alla coscia sinistra. Salta sicuramente la gara interna con l'Inter

REDAZIONE
Cuadrado
Foto di: IG / Cuadrado
PISA – Arriva il responso medico per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, assente nella trasferta di Reggio Emilia, deve fare i conti con un problema muscolare. L’infortunio si è verificato proprio durante l’ultimo allenamento di rifinitura.

Lo staff sanitario del Pisa Sporting Club lo ha sottoposto agli accertamenti strumentali del caso. La diagnosi evidenzia una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Nonostante lo stop, c’è ottimismo sui tempi. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero individuale. L’obiettivo è riaverlo a disposizione di mister Gilardino nel più breve tempo possibile.

