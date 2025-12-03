Pontedera Calcio, arriva la nuova proprietà: primo atto l’esonero di Menichini

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Nuova proprietà e nuovo staff tecnico per il Pontedera di serie C.

È stato formalizzato ieri (2 dicembre) con il socio di maggioranza relativa (a cui seguiranno gli altri soci), il contratto preliminare relativo al processo di cessione del club. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nella storia recente della società, che apre formalmente la fase conclusiva della trattativa in corso.

Il preliminare stabilisce che l’atto definitivo di trasferimento delle quote societarie sarà siglato entro le prossime settimane, una volta completate le verifiche e gli adempimenti previsti. In tale contesto, l’acquirente ha manifestato la volontà di avviare sin da subito un percorso di integrazione nella governance tecnica e sportiva della società.

A tal fine, contestualmente alla firma, la nuova parte subentrante ha provveduto alla nomina di Gustavo Nikitiuk e propri professionisti nonché collaboratori di fiducia. Tali figure opereranno a stretto contatto con l’attuale proprietà, con mandato ampio e condiviso di analizzare, valutare e, ove necessario, intervenire nelle aree sportiva, tecnica e organizzativa del Ccub, così da garantire continuità, programmazione e tempestività nelle decisioni.

Tutte le attività in corso sono orientate alla massima trasparenza, alla tutela del patrimonio sportivo granata e alla costruzione di una base solida per il futuro del club. Ogni ulteriore sviluppo sarà comunicato ufficialmente attraverso i canali istituzionali.

La società, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare, comunica di aver sollevato dall’incarico il mister Leonardo Menichini, il secondo Andrea Lisuzzo ed il collaboratore tecnico Francesco Lucchesi, con effetto immediato.

“Desideriamo esprimere ai mister i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra – si legge nella nota ufficiale – A loro vanno i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali”.