Pontedera sfiora l’impresa nel campo della capolista Ravenna

Gol lampo di Nablan e rigore revocato dal Fvs. Nel maxirecupero Luciani e Okaka (di tacco) ribaltano il risultato

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Pontedera sfiora l'impresa nel campo della capolista Ravenna
Pontedera sfiora l'impresa nel campo della capolista Ravenna (foto FB)
1 ' di lettura


Ravenna – Pontedera 2-1RAVENNA

: Anacoura; Scaringi (1′st Luciani), Esposito, Solini; Donati (40′st Da Pozzo), Di Marco (34′st Viola), Rossetti (22′st Lonardi), Tenkorang, Rrapaj (22′st Falbo); Spini, Okaka. A disp. Borra, Stagni, Mandorlini, Motti, Calandrini, Zagre, Bianconi, Sermenghi, Menegazzo. All. Marchionni.
PONTEDERA: Vannucchi; Cerretti, Corradini (32′st Pretato), Vona Perretta; Faggi (45′st Pietrelli), Scaccabarozzi, Manfredonia; Vitali, Ianesi (34′st Bassanini); Nabian (45′st Battimelli). A disp. Raffi, Strada, Milazzo , Gueye, Tarantino, Paolieri, Tempre, Anfolfi. All. Banchieri
RETI: 1′pt Nabian, 49′st Luciani, 57’st Okaka

RAVENNA – È una beffa atroce, di quelle che lasciano cicatrici profonde, quella subita ieri sera  (7 dicembre) dal Pontedera sul campo del Benelli. I granata di mister Banchieri, all’esordio dopo l’arrivo della nuova proprietà e l’esonero di Menichini, hanno accarezzato l’impresa per oltre novanta minuti, ma sono crollati in un finale crudelissimo in un maxirecupero che ha portato al 2-1 finale.

Pontedera subito in vantaggio con Nablan che non perdona un errore della difesa giallorossa e che poi gestisce la gara, sfiorando persino il raddoppio con Cerretti e lo stesso Nabian.

Nella ripresa il Ravenna, che tenta la fuga in classifica, non ci sta. Crocevia di giornata al 60′ quando prima l’arbitro concede un rigore al Pontedera con espulsione di Scaccabarozzi per una presunta testata poi, con la richiesta locale di Fvs, lo toglie e fa diventare il rosso giallo. Un episodio che allunga la gara al recupero extralarge.

Primo colpo al 94′ quando l’assist di Tenkorang trova Luciani per il pareggio. Manfredonia per i granata impegna il portiere Anacoura alla grande parata ma al 102 il Pontedera capitola.

Cross di Falbo per Okaka che si inventa il colpo di tacco vincente per un 2-1 finale che permette di allungare sull’Arezzo sconfitto a Livorno. Per il Pontedera la certezza di aver messo in difficoltà la prima della classe. 

© Riproduzione riservata

