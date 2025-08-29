Un Arezzo travolgente cala il tris a Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Al Mannucci non c’è storia: l’Arezzo domina il derby e vince 3-0 contro un Pontedera mai davvero in partita.

Gli amaranto partono forte e dopo appena otto minuti trovano il vantaggio con Tavernelli. Il gol mette subito in salita la gara dei granata, incapaci di reagire e di creare pericoli dalle parti di Venturi. Al 30’ arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Chierico piazza un destro preciso che si infila all’angolino. Due reti in mezz’ora e padroni di casa già in difficoltà.

Il Pontedera prova a riorganizzarsi ma senza convinzione, mentre l’Arezzo continua a spingere. Poco prima dell’intervallo un’altra disattenzione costa cara: Ladinetti perde palla e Cenci, lasciato solo in area, batte Vannucchi per lo 0-3. L’arbitro annulla un gol successivo sempre amaranto, ma la sostanza non cambia: primo tempo a senso unico.

Nella ripresa Menichini prova a cambiare volto alla squadra, ma la svolta non arriva. L’espulsione di Chiosa al 60’ lascia l’Arezzo in dieci, ma il Pontedera non riesce comunque a sfruttare la superiorità numerica. Qualche timido tentativo con Bucancil e Perretta, ma Venturi risponde sempre presente.

Il finale è di gestione per la squadra di Bucchi, che controlla senza affanni e porta a casa un successo netto e meritato. Il Pontedera, invece, esce tra i fischi per una prova opaca e senza mordente.

Al termine del riscaldamento delle squadre, la società, nella figura del presidente Simone Milozzi, ha consegnato una maglia celebrativa a Gabriele Perretta per il traguardo delle 200 presenze in granata in tutte le competizioni ufficiali, raggiunto nella gara di Coppa Italia giocata a Perugia.

Il tabellino

Pontedera – Arezzo 0-3

PONTEDERA:

Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Tempre (72’Pretato); Vitali (75’Nabian), Milazzo (46’Manfredonia), Ladinetti, Bassanin (68’Polizzi); Tarantino (46’Ianesi); Andolfi. A disposizione: Raffi, Strada, Gueye, Scaccabarozzi, Paolieri, Pietrelli, Coviello, Beghetto. Allenatore: Menichini.

AREZZO: Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (62’Gigli), Chierico (59’Iaccarino), Pattarello (59’Djamanca), Cianci (75’Ravasio), Tavernelli (75’Perrotta). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Arena, De Col Dell’Aquila, Ferrara. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO: Burlando di Genova

RETI: 8’Tavernelli, 30’Chierico, 88’Djamanca

NOTE: Ammoniti Guccione, Chierico, Ladinetti, Vona, Manfredonia, Venturi, Corradini, Perrotta, il tecnico Menichini e il team manager Pignotti. Espulso Chiosa per somma di ammonizioni. Allontanato dalla panchina il preparatore dei portieri Franzese e il preparatore atletico Bartoli, entrambi dell’Arezzo