22.2 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un Arezzo travolgente cala il tris a Pontedera

Prestazione dominante per gli uomini di Bucchi, che archiviano la sfida prima dell’intervallo. Reazione assente dei padroni di casa

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Un Arezzo travolgente cala il tris a Pontedera
Un Arezzo travolgente cala il tris a Pontedera (foto sito ufficiale)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Al Mannucci non c’è storia: l’Arezzo domina il derby e vince 3-0 contro un Pontedera mai davvero in partita.

Gli amaranto partono forte e dopo appena otto minuti trovano il vantaggio con Tavernelli. Il gol mette subito in salita la gara dei granata, incapaci di reagire e di creare pericoli dalle parti di Venturi. Al 30’ arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Chierico piazza un destro preciso che si infila all’angolino. Due reti in mezz’ora e padroni di casa già in difficoltà.

Il Pontedera prova a riorganizzarsi ma senza convinzione, mentre l’Arezzo continua a spingere. Poco prima dell’intervallo un’altra disattenzione costa cara: Ladinetti perde palla e Cenci, lasciato solo in area, batte Vannucchi per lo 0-3. L’arbitro annulla un gol successivo sempre amaranto, ma la sostanza non cambia: primo tempo a senso unico.

Nella ripresa Menichini prova a cambiare volto alla squadra, ma la svolta non arriva. L’espulsione di Chiosa al 60’ lascia l’Arezzo in dieci, ma il Pontedera non riesce comunque a sfruttare la superiorità numerica. Qualche timido tentativo con Bucancil e Perretta, ma Venturi risponde sempre presente.

Il finale è di gestione per la squadra di Bucchi, che controlla senza affanni e porta a casa un successo netto e meritato. Il Pontedera, invece, esce tra i fischi per una prova opaca e senza mordente.

Al termine del riscaldamento delle squadre, la società, nella figura del presidente Simone Milozzi, ha consegnato una maglia celebrativa a Gabriele Perretta per il traguardo delle 200 presenze in granata in tutte le competizioni ufficiali, raggiunto nella gara di Coppa Italia giocata a Perugia.

Il tabellino

Pontedera – Arezzo 0-3
PONTEDERA:

Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Tempre (72’Pretato); Vitali (75’Nabian), Milazzo (46’Manfredonia), Ladinetti, Bassanin (68’Polizzi); Tarantino (46’Ianesi); Andolfi. A disposizione: Raffi, Strada, Gueye, Scaccabarozzi, Paolieri, Pietrelli, Coviello, Beghetto. Allenatore: Menichini.
AREZZO: Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu, Guccione (62’Gigli), Chierico (59’Iaccarino), Pattarello (59’Djamanca), Cianci (75’Ravasio), Tavernelli (75’Perrotta). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Meli, Arena, De Col Dell’Aquila, Ferrara. Allenatore: Bucchi.
ARBITRO: Burlando di Genova
RETI: 8’Tavernelli, 30’Chierico, 88’Djamanca
NOTE: Ammoniti Guccione, Chierico, Ladinetti, Vona, Manfredonia, Venturi, Corradini, Perrotta, il tecnico Menichini e il team manager Pignotti. Espulso Chiosa per somma di ammonizioni. Allontanato dalla panchina il preparatore dei portieri Franzese e il preparatore atletico Bartoli, entrambi dell’Arezzo

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.2 ° C
22.8 °
20.4 °
70 %
3.6kmh
20 %
Sab
21 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
26 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Eugenio Giani (12)incendio (12)Serie C (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati