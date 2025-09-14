Prima vittoria stagionale per il Pontedera: battuto il Rimini

Getting your Trinity Audio player ready...

Pontedera – Rimini 2-1PONTEDERA:

Vannucchi, Vona, Migliardi, Faggi (45’st Pietrelli), Ladinetti, Ianesi (1’st Nabian, 54 st Gueye), Manfredonia, Polizzi (1 st Battimelli), P. Vitali, Pretato, Perretta. A disp.: Biagini, Strada, Milazzo, Tarantino, Paolieri, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Menichini.

RIMINI: L.Vitali, Bellodi, Capac (35’st Frati), Piccoli, D’Agostini, Gemello (35’st Rubino), Fabbri (50’st Feliziani), Longobardi, Asmussen (16’st De Vitis), Boli, Lepri. A disp.: Pirini, Moray, Luzaic, Romualdi, Mini. All. D’Alesio.

ARBITRO: Galiffi di Alghero (Cardinali di Perugia e Martinelli di Seregno)

RETI: 26’st rig. Ladinetti, 44’st P. Vitali, 49’st Bellodi

NOTE: Ammoniti Perretta, Bellodi, Vona, Nabian, Manfredonia, De Vitis. Espulso al 22’st l’allenatore Menichini per proteste. A fine riscaldamento la squadra ha reso omaggio con un mazzo di fiori sotto la Gradinata Nord a Diego Savelli, ex capo degli ultras.

PONTEDERA – Arrivano i primi tre punti della stagione per il Pontedera, che al Mannucci supera 2-1 un Rimini e dà respiro alla propria classifica. Una vittoria meritata per gli uomini di Menichini, protagonisti di una ripresa di carattere dopo un primo tempo equilibrato.

La gara si è sbloccata al 70’, quando Ladinetti ha trasformato con freddezza il calcio di rigore concesso per un fallo di Bellodi.

Nel finale, all’88’, è arrivato il raddoppio granata con Pablo Vitali, che ha sfruttato un errore difensivo e ha battuto da pochi passi l’estremo difensore ospite. Solo nel recupero il Rimini ha accorciato con Bellodi (93’), ma il risultato non è più cambiato.

Il Pontedera aveva già mostrato buone trame nel primo tempo, con occasioni per Ladinetti e Faggi, e nella ripresa ha gestito con maturità i momenti chiave del match, portando a casa una vittoria che rilancia morale e classifica.

La squadra granata adesso guarda con maggiore fiducia ai prossimi impegni, consapevole di aver imboccato la strada giusta.