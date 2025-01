Questo Pisa può andare lontano: in dieci per 80 minuti batte la Salernitana

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Salernitana 1-0PISA (3-4-1-2):

Semper; Rus (71′ Calabresi), Canestrelli, Bonfanti; Touré, Hojholt (83′ Sernicola), Marin, Angori; Moreo (83′ Mlakar); Lind (71′ Piccinini), Meister (19′ Abildgaard). A disposizione. Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Arena, Morutan. Allenatore Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Girelli (58′ Caligara), Amatucci (78′ Torregrossa), Tongya (46′ Reine-Adelaide), Njoh (46′ Jaroszynski); Verde (58′ Raimondo), Cerri. A disposizione. Sepe, Bronn, Guasone, Corazza, Stojanovic, Soriano, Hrustic. Allenatore Breda.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (Mastrodonato-Niedda)

RETE: 56′ Moreo

NOTE: Ammoniti Ghiglione, Lochoshvili, Girelli, Ferrari, Rus. Espulso Marin al 14′ per gioco pericoloso. Recupero 2′ pt; 3′ st. Spettatori 8.658

PISA – Questo Pisa più andare davvero lontano. Un una giornata difficile la formazione di Inzaghi vince di misura sulla Salernitana pur giocando in dieci per oltre 80 minuti per l’esoulsione di Marin per una gomitata a Tongya rilevata dal Var.

Nonostante l’uomo in meno la porta di Semper non corre grossi pericoli. I nerazzurri recriminano per un atterramento di Moreo da parte di Lochoshvili lanciato a rete punito solo con il giallo, quindi passano nella ripresa con lo stesso Moreo: rimessa laterale di Bonfanti, spizza Abilgaard e pesca Moreo che non sbaglia.

Prima della fine Piccini e Mlakar hanno loccoasione del raddoppio ma senza fortuna, per i campani è Rotondo ad avere una buona chance ma manda fuori di poco.

La vetta del Sassuolo, sconfitto dall’altra pretendente Spezia, è a soli due punti. Ma la testa è già all’anticipo di venerdì con Palermo.