Rinviata di 24 ore la partita di serie B fra Pisa e Mantova

PISA – Si sposta di 24 ore, a causa dell’allerta meteo, la sfida di serie B fra Pisa e Mantova, a causa dell’allerta meteo.

Si giocherà alle 15 in seguito all’ordinanza della Prefettura di Pisa secondo la quale “è emerso inequivocabilmente ed all’unanimità che non è possibile disputare in data odierna la competizione in oggetto, per motivi legati, oltre che all’allerta meteo massima, alla incolumità personale e alla sicurezza…”.

“In considerazione anche del rispetto dovuto verso le priorità che caratterizzano in tali casi il lavoro delle istituzioni, delle forze dell’ordine e degli altri organismi deputati alla sicurezza del territorio – ha deciso la Lega di serie B – sentite le società coinvolte, tenuto conto dell’articolo 27.2 dello Statuto Lnpb, si dispone il rinvio della gara Pisa – Mantova, valida per la 30esima giornata del campionato Serie Bkt 2024/2025, programmata per sabato 15 marzo 2025, e la contestuale riprogrammazione della stessa il giorno domenica 16 marzo 2025 alle 15″.