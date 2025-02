Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Simone Vanni neo ct fioretto azzurro: “Orgoglio ed emozione”

“Ho accolto la nomina con infinita emozione, ma anche con tanto orgoglio per la fiducia affidatami dalla Federazione. Sento senz’altro la responsabilità d’ereditare un fioretto vincente da Stefano Cerioni, che ringrazio per il grande lavoro che ha svolto. Sono pronto a vivere questa nuova importantissima tappa del mio percorso perché la Nazionale di cui prendo la guida è un patrimonio per la scherma e per lo sport italiano”.

Così Simone Vanni, 46 anni, nato a Pisa, nuovo responsabile tecnico della Nazionale italiana di fioretto.

Il debutto tra 6 e il 9 marzo: il fioretto maschile e femminile con Vanni sarà di scena sulle pedane egiziane del Cairo.

Simone Vanni: “Abbiamo un gruppo di atleti fortissimi e sono certo che potremo crescere ancora. Ho le mie idee, e le ho molto chiare: vorrò impostare una Nazionale che sia aperta ai giovani maestri, agli atleti emergenti e che possa valorizzare tutti lavorando con la collaborazione di tante persone”.

Il neo ct pisano, oro alle Olimpiadi di Atene 2004 nonché tre volte campione del mondo, prende il posto di Stefano Cerioni, dopo dieci anni responsabile d’arma del team paralimpico gran protagonista con tutti i suoi atleti, a partire da Bebe Vio.

“Un grande grazie a tutti i maestri, i componenti degli staff e soprattutto gli atleti che mi hanno accompagnato e aiutato a crescere nel mio percorso paralimpico. È stato un decennio indimenticabile”

E dal senese Matteo Betti, argento Paralimpiadi Parigi 2024, il messaggio di auguri: “Un commissario tecnico di una Nazionale paralimpica va a guidare una Nazionale olimpica, è una cosa che non passa inosservata. Non so se sia mai successo prima, ma sono felice se ancora una volta è il mio sport ad aprire la pista”.

E per Simone Vanni l’entusiasmo della società che lo ha visto bambino in pedana, U.S. Pisascherma: “Il nostro maestro Simone Vanni è diventato il nuovo CT della nazionale olimpica di fioretto.Tutto il Pisascherma è orgoglioso e gli fa i migliori complimenti per questa nuova avventura”