Il Pisa fa tremare il Toro, ma la rimonta granata vale il pari

Moreo trascina i toscani con una doppietta, mentre Simeone e Adams firmano la risposta dei padroni di casa

DAVIDE CARUSO
Torino Pisa
Foto di: IG / Torino
1 ' di lettura

TORINO – Torino e Pisa si dividono la posta in un match vibrante e ricco di episodi, che lascia l’amaro in bocca ai granata dopo una rimonta completata ma non capitalizzata.

L’avvio è da incubo per il Torino, sorpreso da un Pisa aggressivo e preciso. Dopo un quarto d’ora, Moreo firma il vantaggio con un destro potente sotto la traversa, dopo una respinta corta di Palmisano su conclusione di Akinsanmiro. Passano pochi minuti e il raddoppio è servito: rigore per fallo di Casadei su Vural, e ancora Moreo spiazza il portiere, firmando la doppietta personale.

Scosso, il Torino reagisce con orgoglio. Simeone accorcia di testa su cross di Lazaro, riportando entusiasmo tra i tifosi. Pochi istanti dopo, il tecnico Baroni viene espulso per proteste dopo un contatto sospetto in area. Ma la rabbia diventa energia: al 45’ Adams raccoglie un pallone sul secondo palo e di destro batte Semper per il 2-2 che chiude un primo tempo incandescente.

Nella ripresa il Torino cresce. Ngonge, entrato al posto di Vlasic, accende la manovra offensiva con tiri e movimenti continui. Il Pisa arretra, ma resiste con ordine. Occasioni per Leris, Aebischer e Nzola, ma Paleari è sempre attento.

Lazaro è costretto a uscire per una distorsione alla caviglia, sostituito da Biraghi. Gilardino inserisce Cuadrado per dare freschezza, ma il ritmo cala. Negli ultimi minuti il Torino ci prova con cuore, senza però trovare il guizzo vincente.

Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: Torino e Pisa si annullano 2-2, tra applausi e qualche rimpianto.

I granata restano imbattuti, ma la vittoria sfuma ancora. Il Pisa, invece, conferma solidità e cinismo, con un Moreo protagonista assoluto.

Il tabellino

Torino – Pisa 2-2
TORINO (3-5-2)

: Paleari; Maripan (67’ Tameze), Ismajli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic (46’ Ngonge), Lazaro (73’ Biraghi); Adams (67’ Gineitis), Simeone (78’ Zapata). All. Baroni.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré (65’ Angori), Akinsanmiro, Hojholt (46’ Aebischer), Leris; Vural, Moreo (66’ Nzola); Meister. All. Gilardino.
RETI: 13’ Moreo (P), 29’ Moreo (P), 42’ Simeone (T), 48’ Adams (T).
NOTE: Ammoniti: Casadei (T), Hojholt (P). Espulsioni: Baroni (T).

© Riproduzione riservata

