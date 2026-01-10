Montagne russe nerazzurre: Tramoni incanta, Meister la riprende. Un punto di carattere

UDINE – Novanta minuti di montagne russe. Udinese e Pisa si dividono la posta in palio al termine di una gara folle, vibrante, chiusa sul 2-2 tra rimpianti e sospiri di sollievo. La squadra di Gilardino, incerottata ma coraggiosa, illude con una perla di Tramoni, soffre, va sotto, rimonta con Meister e nel finale rischia sia di vincere che di perdere.

L’avvio è nerazzurro. Al 13′ Tramoni si inventa un gol capolavoro: destro all’incrocio e Pisa avanti. L’Udinese, però, ha qualità e carattere. Prima pareggia con Kabasele di testa (colpevole la difesa toscana), poi mette la freccia prima dell’intervallo. Un fallo di Leris (rivisto al VAR) manda Davis sul dischetto: l’inglese non sbaglia e firma il 2-1 al 40′.

Nella ripresa Gilardino cambia volto alla squadra (dentro Touré e Piccinini) e viene premiato. Al 67′ un’incertezza di Okoye su colpo di testa di Piccinini diventa un assist per Meister, rapace nel tap-in del 2-2. Il gol carica il Pisa. Al 77′ lo stesso Meister sfiora l’impresa con un destro violentissimo che si stampa sul palo. È il momento migliore dei toscani, che mettono alle corde i friulani.

Ma il calcio è strano e l’Udinese, quasi ko, si rialza all’improvviso. Al minuto 89 succede l’incredibile. Solet inventa per Atta che centra un palo clamoroso; sulla ribattuta Davis ha la palla della vittoria a porta spalancata ma calcia alto, graziando Scuffet. Finisce con un pareggio che muove la classifica e premia lo spirito mai domo di un Pisa capace di guardare negli occhi un avversario mai stato superiore.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2)

: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli (56′ Piotrowski), Miller (74′ Palma), Karlström, Ekkelenkamp (56′ Atta), Kamara (74′ Bravo); Zaniolo (61′ Gueye), Davis. All. Runjaic.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (90’+4′ Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (57′ Toure), Marin (57′ Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (90’+1′ Hojholt). All. Gilardino.

RETI: 14′ Tramoni (P), 19′ Kabasele (U), 40′ Davies (U). 67′ Meister (P).

NOTE: Ammoniti: Marin (P), Zaniolo (U), Moreo (P), Caracciolo (P), Coppola (P).